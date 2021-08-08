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تدريبات استشفائية للاعبي الاساسيين وودية المجد تجهز البدلاء

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تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الاساسيين وودية المجد تجهز البدلاء تدريبات استشفائية للاعبي الاساسيين وودية المجد تجهز البدلاء

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضوا مباراة غزل المحلة أمس، في الرابعة مساء اليوم الأحد بفندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وسيخوض الزمالك مباراة ودية أمام المجد السكندري في الخامسة مساء على ملعب الفندق لتجهيز باقي العناصر بالفريق.

ويستمر الزمالك في معسكره ببرج العرب بالإسكندرية لحين خوض مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على المحلة بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي بالجولة ٢٨ من مسابقة الدوري على الإسكندرية.

المصرى اليوم

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