ماذا قال محمد حسان بـ«داعش إمبابة» عن الشيخ أحمد الطيب ؟

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قال محمد حسان خلال الإدلاء بشهادته في «داعش إمبابة»، إن العلماء على الفضائيات والمنابر الذي يكون حديثهم به سب مخالفين لقول الله "وجادلهم بالتى هي أحسن".



أضاف، أن «الأزهر قامة وقيمة ويجب على الأمة أن ترفع شانه لأنه صمام أمان لكثير من الشباب، وهناك من يطعن فيه لإسقاط مكانته العلمية والتاريخية حتى يبرز الكثير مما يسيطرون على الشباب».



وتابع محمد حسان: «أنا أحب الأزهر والشيخ أحمد الطيب، حفظه الله، ويعلم عنى ذلك وأحبه وأقدره والله ما جلست في مجلس ودخل عليه عالما أزهريا إلا وتركت مقعدى له».