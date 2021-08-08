ختام المسرح المتنقل بقرية أم الحويطات بالبحر الأحمر‬

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اختتمت فعاليات المسرح المتنقل بقرية أم الحويطات بمحافظة البحر الأحمر، التي أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، واستمرت على مدار يومين ضمن أنشطة فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس.

وبدأت فقرات الختام باستكمال ورشة الفنون التشكيلية «مصر في عيون ابنائنا» ورسم علم مصر، وأهرامات الجيزة مع مدربى الورشة ابراهيم عبدالله، نجاة عواد، أعقبها محاضرة بعنوان «دور المجتمع في التصدى للإرهاب» حاضرها أحمد رضوان، موضحًا أن مواجهة وباء الإرهاب بالأساليب الشرطية وحدها غير كاف، ولا يتأتى إلا عن طريق إشراك جميع مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة ومساندة الأجهزة الأمنية في التصدى لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن وآمان المجتمع، بجانب أمسية شعرية للشعراء إسلام عبدالباسط، وعبدالباسط عثمان، وعيد السويفي، منال عبدالرازق، امل حسن، شاذلي عبدالعزيز، بالإضافة إلى جلسة اكتشاف مواهب في الغناء والشعر، وعرض فقرة مسرح عرائس وأراجوز للاطفال مع الفنان احمد صلاح.

وفي نهاية الحفل، قام مدير عام الفرع بتوزيع جوائز وكتب ومجلات قطر الندى كهدايا تذكارية للمشاركين، كما أشارت إلى أن القافلة ستتوجه لقرى جنوب المحافظة يوم 7 أغسطس لتحط رحالها بدءًا من قرية مرسى حميرة بالشلاتين، وتستكمل مسيرتها إلى رأس حدربة وأدلديب، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والارتقاء بالمستوى الثقافي وزيادة الوعي بقرى ومحافظات مصر المختلفة.