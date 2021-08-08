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ثقافة طور سيناء تحتفل بالعام الهجري الجديد

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ثقافة طور سيناء تحتفل بالعام الهجري الجديد ثقافة طور سيناء تحتفل بالعام الهجري الجديد

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أقام قصر ثقافة طور سيناء، بقاعة الفنون، عرض فني لفرقة طور سيناء للإنشاد الدينى بقيادة الفنان حسام عبدالهادى، قدمت خلالها باقة من الأناشيد الدينية والابتهالات، كما عقد بيت ثقافة نويبع محاضرة ثقافية بعنوان «هجرة الرسول (ص)» ألقاها الشيخ حلمى السباعي مفتش أول بمديرية الأوقاف بجنوب سيناء، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من الهجرة، مؤكدا على ضرورة بدء العام الهجرى الجديد بتحديد أهداف واضحة وصالحة للفرد والمجتمع، والعمل بكل جد واجتهاد لرفع راية الوطن في كافة المجالات والمحافل الدولية.

وفى جانب الأونلاين، نظم بيت ثقافة دهب ورشة حكى قصصى سرد خلالها كتاب «لص وعفريت» للكاتب إبراهيم عزوز، الحائز على جائزة الدولة التشجيعية في أدب الطفل، تهدف القصة إلى تعزيز القيم الإيجابية للنشء في إطار قصصى مشوق.

المصرى اليوم

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