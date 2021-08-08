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ملك البحرين يؤكد تضامن بلاده مع في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي

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ملك البحرين يؤكد تضامن بلاده مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي ملك البحرين يؤكد تضامن بلاده مع في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي

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أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تضامن مملكة البحرين مع في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، ودعم المملكة لكافة الجهود والمساعي الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، وبما يعود بالخير والنفع على كافة الأطراف، ويضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل.

وأشاد ملك البحرين، خلال استقباله لسامح شكري وزير الخارجية، بالدور المركزي لمصر الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حفظه الله أن أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.

وتسلم الملك حمد بن عيسي آل خليفه رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت دعوة ملك البحرين لزيارة مصر العربية، وقد رحب الملك حمد بن عيسي بهذه الدعوة الكريمة، معرباً عن سروره بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

كما تعلقت الرسالة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

ورحب ملك البحرين بوزير الخارجية سامح شكري، وأكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن تطلعه الدائم إلى الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين، منوهاً ج بأهمية مثل هذه الزيارات التي تدعم مسار التعاون والتشاور والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وأزمات تهدد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، مشيدا بما تشهده مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من نهضة تنموية شاملة هي محل فخر واعتزاز لكل الشعوب العربية.

من جانبه أعرب الوزير سامح شكري عن بالغ التقدير والاعتزاز بجهود جلالة العاهل المفدى ودوره الرائد في تطوير وتنمية علاقات مملكة البحرين مع شقيقتها مصر، مثمناً المواقف الأصيلة والمشرفة للمملكة بقيادة جلالته تجاه مصر وشعبها ودورها المهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

المصرى اليوم

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