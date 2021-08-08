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للمرة الأولى.. تعين سيدتين بمناصب عليا بشؤون الحرمين

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للمرة الأولى.. السعودية تعين سيدتين بمناصب عليا بشؤون الحرمين للمرة الأولى.. تعين سيدتين بمناصب عليا بشؤون الحرمين

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في ، تعيين سيدتين للمرة الأولى بمنصب مساعد للرئيس العام لشؤون الحرمين.

وذكرت صحيفة «مكة» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه تم «تكليف الدكتورة العنود العبود مساعدا للرئيس العام».

وأضافت الصحيفة في تغريدة أخرى منفصلة أنه تم أيضا «تكليف الدكتورة فاطمة الرشود مساعدا للرئيس العام».

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إنشاء 25 وكالة متخصصة من مختلف التخصصات لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن تتويج 20 سيدة، من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه، في مناصب قيادية عليا برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، التي تشرف على إدارة المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

وفي سياق اخر أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال الاستعدادات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة بدءاً من غرة محرم 1443 هـ، وهيأت المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد أنه جرى الاستعداد المبكر من خلال تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين، مؤكداً استعداد جميع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام حيث سيتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية من قبل القيادات لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة، مشيراً إلى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية للمعايير الصحية العالمية ومراعية لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

المصرى اليوم

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