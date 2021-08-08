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رئيس «العربية لحقوق الإنسان»: مؤتمر أزمات المياه العربية بداية لمسار عمل دولي

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رئيس «العربية لحقوق الإنسان»: مؤتمر أزمات المياه العربية بداية لمسار عمل دولي رئيس «العربية لحقوق الإنسان»: مؤتمر أزمات المياه العربية بداية لمسار عمل دولي

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قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن المؤتمر الدولي حول أزمات المياه والحق في الحياة في المنطقة العربية سيمثل خطوة في مسار طويل من العمل الدولي الذي يستند على القانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية الحقوق العربية في المياه الاي تشكل محور الحياة والتنمية للشعوب العربية.

وأضاف شلبي في تصريحات صحفية أن المؤتمر الذي تحتضنه القاهرة يومي ١٥- ١٦ اغسطس الجاري سيعمل على طرح قضايا الحق في المياه في والسودان وفلسطين وسوريا والعراق على مائدة البحث الدولي خلال الجلسة ٤٨ لمجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة في سبتمبر المقبل من خلال طرح مشروع قرار يضمن ادماج معايير حقوق الإنسان في حماية الحقوق العربية في الأنهار والأحواض الدولية.

وأوضح شلبي أنه بات على الحكومات العربية التلويح بالمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالحق في الدفاع الشرعي ضد الأخطار التي تهدد بقاء شعوبها.

يذكر أن كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يعقدون مؤتمرا دوليا بالشراكة مع كبريات المؤسسات الحقوقية في السودان وفلسطين وسوريا والعراق من أجل دعم قضايا الحقوق العربية في المياه التي تتعرض لتهديدات من قبل إثيوبيا وإسرائيل وتركيا، وفق سياسات لتلك الدولي تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق الحياة والنماء، بالإضافة لتعارضها مع توجهات الخطة العالمية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

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