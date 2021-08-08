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تقرير: تضاعف العنف المنزلي ضد المرأة البريطانية خلال 15 عامًا

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تقرير: تضاعف العنف المنزلي ضد المرأة البريطانية خلال 15 عامًا تقرير: تضاعف العنف المنزلي ضد المرأة البريطانية خلال 15 عامًا

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تضاعفت جرائم العنف المنزلي ضد نساء لندن في الخمسة عشر سنة الماضية، وذلك على الرغم من تراجع الأرقام بشكل عام على مستوى المملكة المتحدة.

وتشير بيانات الشرطة البريطانية إلى تعرَّض 34660 ضحية من النساء للانتهاكات أو ما يعرف بالعنف الأسري العام الماضي، ليتضاعف عدد الضحايا بعد أن كان 19156 في 2005.

ونقلت صحيفة الصن البريطانية عن ليزا كينج، المسؤولة بجمعية رفيوج الخيرية قولها، إن إمرأة من بين 4 نساء تتعرض لانتهاكات وجرائم عنف أسري في وقت ما من حياتها، مؤكدة أن هذه الاحصائية تمثل قمة جبل الجليد.

وقال التقرير إن العنف المنزلي هو أكبر قضية تواجه النساء والأطفال في جميع أنحاء البلاد، بينما توضح الأرقام الوطنية حدوث انخفاض بشكل عام من 431 ألف حالة في 2005، إلى 200 ألف حالة، ولكن زادت معدلات العنف مرة أخرى تدريجيا خلال أشهر العام الماضي، وذلك بسبب إجراءات الإغلاق، حيث جرى تسجيل 369 ألف حالة منذ تفشي جائحة كورونا.

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