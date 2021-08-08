محافظ قنا يكرم مدير إدارة فرشوط التعليمية لتبنيه مبادرة «فرشوط ترفع أعلامها الوطنية»

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كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الأحد السيد عبدالمنعم قاصد مدير إدارة فرشوط التعليمية بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وذلك لتبنيه مبادرة «فرشوط ترفع أعلامها الوطنية» لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.

محافظ قنا يكرم مدير إدارة فرشوط التعليمية

وناشد محافظ قنا، أولياء الأمور من آباءٍ وأمهاتٍ ومدارسٍ ومؤسسات، أن يبذلوا قصارى جهدهم في تنمية وتعزيز قيمة الانتماء للوطن من خلال التربية السليمة للأطفال منذ نشأتهم؛ وحثهم على حب الوطن والاعتزاز بتراثهم وجذورهم.

محافظ قنا يكرم مدير إدارة فرشوط التعليمية

وأكد على ضرورة تعميم فكرة المبادرة ورفع علم مصر على جميع المصالح الحكومية والوحدات المحلية لمجالس المدن والقرى، بهدف اعلاء قيمة علم مصر وما ترمز إليه من ملامح تدل على الإشراق والأمل والسلام والانتصارات وقوة مصر وعراقة حضاراتها.

محافظ قنا يكرم مدير إدارة فرشوط التعليمية

من جانبه كلفًّ وكيل وزارة التربية والتعليم، إدارة التعليم الفني التنسيق مع مجالس المدن بالمشاركة في أعمال تجميل ودهان الجدران وأكشاك الكهرباء، موجها بضرورة تعميم المبادرة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدا ان جميع الأجهزة التنفيذية تقدم كافة سبل الدعم لنجاح أي مبادرات أو أنشطة تهدف إلى تجميل المحافظة في ظل الجمهورية الجديدة.

وفي نهاية اللقاء قام محافظ قنا بتكريم مدير إدارة فرشوط التعليمية بمنحه شهادة تقدير، ومكافأة مالية تقديرا لجهوده في رفع وتجديد الاعلام الوطنية بجميع المدارس التابعة لإدارة فرشوط التعليمية، بالإضافة إلى دهان كل الواجهات والأبواب، وتزيين الجدران باللوحات الفنية.