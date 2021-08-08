أخبار عاجلة

شرطة الشمالية تضبط 55 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية -
جامعة الملك سعود تشدّد على حصول الطلبة على جرعتَيْ كورونا للانتظام الدراسي -
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية -
غرفة الرياض و"تقنية البنات" يبحثان سبل دعم التعاون المشترك -
تعرف على تقنيات الجيل الرابع في البناء المُطبقة بالمشاريع السكنية -
وصول الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى قندهار -
"فيصل بن فرحان" يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المالديف -
الثالث علمي رياضة بالقليوبية.. يذاكر 12 ساعة يوميا ويعشق دراسة البرمجيات والحاسب الآلي -
"إغاثي" الملك يواصل تقديم المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات بالسودان -
لضمان حماية دائمة.. أمريكا قد تعطي جميع الملقحين جرعة ثالثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

انطلاق تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري في شمال سيناء (صور)

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انطلقت تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري بشمال سيناء، على ملاعب استاد العريش الرياضي، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة،عبدالمقصود رمضان محمد، مدير إدارة الطلائع بالمديرية، وأعضاء اللجنة كلا من، فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، هبه العكاوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة.

وأكد كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، على مشاركة 10 مراكز شباب على مستوي المحافظة في التصفيات تضم 900 لاعبًا ومدربًا وحكمًا وإداريًا في 14 لعبة فردية وجماعية وهي، كرة القدم والطائرة والسلة واليد والعدو والوثب الطويل وتنس الطاولة والسباحة والكاراتيه والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو ودفع الجلة.

وأضاف عبدالمقصود رمضان، مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، أن الفائزين في التصفيات على مستوي المحافظة سيتم تصعيدهم للتصفيات على مستوي محافظات الإقليم في محافظة الإسماعيلية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، على التنسيق بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لنجاح الاوليمبياد، فضلًا عن التنسيق بين المديريتين في مختلف الأنشطة من أجل خلق جيل رياضي.

وأضافت، هبه العكاوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة المستجد، وتطهير الملاعب قبل بدء التصفيات وتوقيع الكشف الحراري على اللاعبين والمشاركين في التصفيات من خلال المراقبين الصحيين، فضلًا عن توفير طبيب وسيارة إسعاف في إستاد العريش لمواجهة أي طارئ.

وأشار، محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة، على إعلان النتائج في مخلتف الألعاب الفردية والجماعية فور انتهاء التصفيات تمهيدًا لمشاركة الفائزين في التصفيات على مستوي محافظات الإقليم في محافظة الإسماعيلية والتي ستجري خلال شهر سبتمبر المقبل.

انطلاق تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري في شمال سيناء
انطلاق تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري في شمال سيناء
انطلاق تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري في شمال سيناء
انطلاق تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري في شمال سيناء
انطلاق تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري في شمال سيناء
انطلاق تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري في شمال سيناء
انطلاق تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري في شمال سيناء

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات