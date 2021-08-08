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"التعليم": الإعلان عن آلية النماذج التشغيلية للعودة الحضورية للمدارس قريبًا

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"التعليم": الإعلان عن آلية النماذج التشغيلية للعودة الحضورية للمدارس قريبًا "التعليم": الإعلان عن آلية النماذج التشغيلية للعودة الحضورية للمدارس قريبًا
أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس انتهت بنسبة 96٪

كشفت المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، ابتسام حسن الشهري بأن الوزارة ستعلن قريبًا عن آلية النماذج التشغيلية للعودة الحضورية للمدارس وسيتم من خلالها توضيح رحلة الطلاب خلال اليوم الدراسي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الشهري خلال المؤتمر الصحفي عن كورونا اليوم بأن الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والتحقوا بالصف الأول المتوسط سيتم معاملتهم مثل باقي الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح وسيبدأ عامهم الدراسي عن بعد ، وكذلك الطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من الحصول على اللقاح فسيتم توفير التعليم عن بعد لهم.
وأشارت الشهري بأن أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس انتهت بنسبة 96٪، وتم اعتماد مبلغ 57 مليون ريال ليتم توفير المستلزمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد ، مما يعكس حجم الاستعداد المبكر لوزارة التعليم لبدء العام الدراسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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