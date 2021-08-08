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شرطة الشمالية تضبط 55 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
جامعة الملك سعود تشدّد على حصول الطلبة على جرعتَيْ كورونا للانتظام الدراسي
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
غرفة الرياض و"تقنية البنات" يبحثان سبل دعم التعاون المشترك
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
تعرف على تقنيات الجيل الرابع في البناء المُطبقة بالمشاريع السكنية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
وصول الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى قندهار
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
"فيصل بن فرحان" يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المالديف
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
الثالث علمي رياضة بالقليوبية.. يذاكر 12 ساعة يوميا ويعشق دراسة البرمجيات والحاسب الآلي
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:03 مساءً
"إغاثي" الملك يواصل تقديم المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات بالسودان
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:55 مساءً
لضمان حماية دائمة.. أمريكا قد تعطي جميع الملقحين جرعة ثالثة
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:55 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
انفعال اشرف زكي ورامي رضوان على شخص اقتحم مقبرة دلال عبد العزيز
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 08 أغسطس 2021 03:54 مساءً
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