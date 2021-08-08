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شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

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شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، الأحد، عن عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان، الأحد، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت بإجمالي 537 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة، مشيرًا إلى تسجيل حالة شفاء جديدة ليصل عدد حالات الشفاء إلى 3085 حالة.

وأشار إلى وجود 214 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، مع وجود 3 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و20 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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