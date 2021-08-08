المحكمة تواجه محمد حسان بفيديو «الجهاد واجب».. والداعية: «إساءة فهم من السامعين»

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نفى محمد حسان أمام المحكمة أن تكون أفكاره وخطبه سبباً في تطرف الشباب، وما حدث عبارة عن سوء فهم الشباب استندوا في إباحة أفعالهم على ما كانوا يسمعونه من شيوخ ومنهم هو نفسه، وشدد على أن العيب في إساءة الفهم من السامعين.



وأضاف خلال جلسة محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، اليوم الأحد: لم أدرس في الأزهر بل درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وانتفعت بذلك في الدعوة، وحصلت على الدكتوراة بإشراف كوكبة من علماء الأزهر. متابعا: «الفكر التكفيري لا علاقة له إطلاقاً بمنهج السلف الصالح، هم أول من عالجوا هذا الفكر التكفيري». وأشار إلى أن السلفية الجهادية كانت مُصطلح أطلقه عبدالله عزام، وأطلق المُسمى ليضم كل من ينتسب للسلفية للجهاد في أفغانستان .

وفي رسالته للتكفيريين ومن يستحلون دماء المُسملين قال: «لو علمتم وعيد الله ورسوله لفكرتم ألف مرة قبل أن تُقدم على قتل أمرا مسلم بغير حق».

عرضت المحكمة مقطعاً فيديو لـ«محمد حسان» في مؤتمر دعم سوريا في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وظهر في الفيديو ووهو يُخاطب في وجود «مرسي» قائلاً: «الجهاد واجب بالنفس والمال والسلاح، كل على حسب استطاعته». وتابع «حسان» حديثه في الفيديو مُخاطباً «مرسي»: «ننشادكم وأخوانكم حكام وملوك ورؤساء الدول الإسلامية أن تتحركوا قبل فوات الأوان، وأن تنصروا هؤلا المظلومين»، وتابع: «لا تفتحوا أرض مصر الطاهرة للرافضة».



وواجهت المحكمة «حسان» بالفيديو والذى قال إن: «جهاد الدفع واجب عيني على كل من يتعرض لسفك الدم، ومن قتل دون ماله ودون عرضه ودون دمه فهو شهيد»، وأجاب: «من أقصد بالرافضة هم الشيعة». وأجاب على سؤال المحكمة حول استغلال بعض الشباب تصريحه للسفر لسوريا للجهود والانضمام لداعش، وقالوا بأن قاموا بذلك تلبية لدعوة مشايخ وعلماء، قائلاً: «ما قُلته كان حديثاً مُوجهاً للملوك والحكام، سوء القصد عند البعض لا يتحكم فيه القائل أو المُتكلم، والعيب فى إساءة الفهم من السامعين».

اختتم بالقول: «مصر هي من نصر الإسلام من أول يوم دخل إليها نوره، أناشد الجميع أن يقف مع مصر وأن ينصروا البلد الذي طالما نصر الإسلام وقضايا الأمة من أول التاريخ ليومنا هذا».