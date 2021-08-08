أخبار عاجلة

شرطة الشمالية تضبط 55 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية -
جامعة الملك سعود تشدّد على حصول الطلبة على جرعتَيْ كورونا للانتظام الدراسي -
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية -
غرفة الرياض و"تقنية البنات" يبحثان سبل دعم التعاون المشترك -
تعرف على تقنيات الجيل الرابع في البناء المُطبقة بالمشاريع السكنية -
وصول الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى قندهار -
"فيصل بن فرحان" يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المالديف -
الثالث علمي رياضة بالقليوبية.. يذاكر 12 ساعة يوميا ويعشق دراسة البرمجيات والحاسب الآلي -
"إغاثي" الملك يواصل تقديم المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات بالسودان -
لضمان حماية دائمة.. أمريكا قد تعطي جميع الملقحين جرعة ثالثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهيئة للمهندسين تدعو للمشاركة في مؤتمر "الجودة الافتراضي"

Print
الهيئة السعودية للمهندسين تدعو للمشاركة في مؤتمر "الجودة الافتراضي" الهيئة للمهندسين تدعو للمشاركة في مؤتمر "الجودة الافتراضي"
خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2021م

الهيئة السعودية للمهندسين تدعو للمشاركة في مؤتمر

دعت الهيئة للمهندسين بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للجودة إقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، المهندسين والباحثين والمهتمين من القطاع الهندسي إلى المشاركة بأوراق علمية لدعم وتعزز محتوى الجودة في القطاع الهندسي، من خلال المؤتمر الدولي للجودة "الافتراضي" تحت عنوان "التميز من خلال قيادة الجودة الإنتاجية والمرونة والاستدامة" المقرر عقده خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2021م.

وسيشارك في المؤتمر عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية بهدف استعراض المعلومات الحديثة والجديدة للإسهام في تطوير مجال الجودة.

وحددت اللجنة العلمية للمؤتمر تاريخ 5 سبتمبر 2021م موعدًا لاستقبال ملخصات الأوراق العلمية للمشاركين، بينما سيتم قبول الأوراق العلمية في 20 سبتمبر 2021م، وسيكون العرض النهائي لها في 1 نوفمبر 2021م، ولتقديم الأوراق العلمية عبر موقع المؤتمر الرسمي: https://asq.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6s94TnqiEpTeT9s.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في باكستان

رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في باكستان

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية

"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية

"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية