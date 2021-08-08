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"التعليم": المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ستكون الدراسة بهما عن بُعد

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"التعليم": المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ستكون الدراسة بهما عن بُعد "التعليم": المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ستكون الدراسة بهما عن بُعد
المتوسطة والثانوية حضورياً بعد استكمال الحصول على جرعتي لقاح

أكّدت المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام حسن الشهري، أن طلبة المرحلة الابتدائية يبدأون عامهم الدراسي عن بُعد من خلال منصة "مدرستي"، والطلبة في مرحلة رياض الأطفال من خلال منصة "روضتي"، وذلك حتى الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70% أو بتاريخ 30 أكتوبر المقبل، أو أيهما يسبق أولاً.

وأضافت "الشهري": بينما طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية حضورياً بعد استكمال الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

واستعرضت "الشهري" خلال المؤتمر الصحفي عن كورونا اليوم مستجدات تحصين طلبة التعليم العام ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عامًا فأكثر، بجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي، كما تناولت تعزيز الشراكة مع الأسر ومؤسسات المجتمع لرفع الوعي بأهمية التحصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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