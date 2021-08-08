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"تصفية": صرف "بعض" ما تبقى من مستحقات مساهمي حي الملك عبدالعزيز ومخطط الرابية

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"تصفية": صرف "بعض" ما تبقى من مستحقات مساهمي حي الملك عبدالعزيز ومخطط الرابية "تصفية": صرف "بعض" ما تبقى من مستحقات مساهمي حي الملك عبدالعزيز ومخطط الرابية
بيع أكثر من 13 مليون متر مربع العام الماضي

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الأحد، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم (443) المنعقدة يوم الأربعاء 18/ 12/ 1442هـ الموافق 28/ 7/ 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة، مساهمة حي الملك عبدالعزيز، حيث تم صرف مبلغ يمثل بعض ما تبقى من مستحقات المساهمين، ومساهمة مخطط الرابية، حيث تم اعتبار المتقدمين الحاملين لعقود المضاربة، مساهمين في مساهمة مخطط الرابية.

وكانت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، قد أعلنت أنها تمكنت منذ بداية عام 2021م، من استرداد أكثر من مليار ريال لمساهمين في عدد من المساهمات العقارية خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يوليو الجاري.

وقالت "تصفية": "منذ النشأة وحتى هذا اليوم؛ تخطت المبالغ المستوردة حاجز عشرة مليارات ريال".

وأضافت "وصل عدد الأمتار التي تم بيعها أكثر من 13 مليون متر مربع العام الماضي".

وأشارت اللجنة إلى أن هذه النجاحات جاءت في إطار جهودها لإعادة حقوق المساهمين في مساهمات متعددة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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