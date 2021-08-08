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رئيس قصور الثقافة يشهد حفل «مخرجي ابدأ حلمك»

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رئيس قصور الثقافة يشهد حفل «مخرجي ابدأ حلمك» رئيس قصور الثقافة يشهد حفل «مخرجي ابدأ حلمك»

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شهد المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ختام ورشة الإخراج المسرحي التي أقيمت بمكتبة البحر الأعظم، التي قامت بتدريب ١٥ من خريجي المرحلة الأولى من مشروع «ابدأ حلمك» من محافظات «أسيوط، والفيوم، والشرقية»، وقام بالتدريب فيها المخرج عصام السيد والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، بالإضافة إلى مجموعة من أهم المبدعين المشاركين في تدريب مشروع ابدأ حلمك بمرحلتيه الأولى والثانية.

في كلمته أوضح «عطوة» أن المخرج عصام السيد أحد أهم مخرجي المسرح المصري، ووجوده معنا في هذه الدورة بخبراته الكبيرة التي نقلها للمتدربين هي الأساس لإنطلاق إبداعتهم في هذا المجال، كما قام بتهنئة الخريجين باجتياز الورشة المكثفة، وموجه الحديث لهم قائلا: «إننا منتظرين منكم الكثير نظرا لكوننا نستهدف الخروج من عواصم المحافظات والقصور الكبرى على غرار ما تقوم به وزارة الثقافة في مراكز وقرى أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة».

بدأ المخرج عصام السيد كلمته بتوصية إلى الخريجين قائلا: «أرجوكم كونوا أنفسكم دون تقليد الآخرين»، ثم وجه الشكر للهيئة وقياداتها لاهتمامهم الكبير بمجال المسرح ومشروع أبدأ حلمك الذي نجح بالفعل في تخريج عدد من الموهوبين والمبدعين في مراحله السابقة.

قال المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع لخريجى الدورة: «نحن جيل من المخرجين لم نحلم بلحظة مثل التي تشرفتم فيها بالتعلم على يد أكبر مخرجي وهو الفنان المخرج عصام السيد»، موضحا أن المجال أصبح أمامهم للبدء في إظهار ما يمتلكونه من مواهب وإبداعات، لتنعكس على مجال الإخراج المسرحى، مدعوما بما تلقوه من فنون أثناء بداية المشروع.

وقام رئيس الهيئة بتسليم المتدربين شهادات التخرج، كما قام بتكريم المخرج الكبير عصام السيد بمنحه ميدالية تذكارية من الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديرا لدوره البارز في العمل بمشروع ابدأ حلمك.

المصرى اليوم

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