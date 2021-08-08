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ندوة عن «إدارة الغضب عند الأطفال» في مكتبة الجديدة الإثنين

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ندوة عن «إدارة الغضب عند الأطفال» في مكتبة مصر الجديدة الإثنين ندوة عن «إدارة الغضب عند الأطفال» في مكتبة الجديدة الإثنين

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أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية الجديدة، أن مكتبة مصر الجديدة للطفل سوف تنظم ورشة عمل بعنوان إدارة الغضب تستهدف الأطفال من عمر 6 حتى 10 سنوات، التي تهدف إلى اكتساب طرق لتعليم الأطفال مهارات إدارة الغضب. وكيف تساعد طفلك على تعلم طرق صحية للتعامل مع المشاعر الصعبة والمعقدة مثل الغضب.

قالت مروة عبدالرحمن، مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل، إن الندوة تتناول كيفية أن تعلّم طفلك كيفية إدارة غضبه من خلال طرق واستراتيجيات عديدة، كما يمكنك أن تكون النموذج الأمثل لأبنائك كي يتعلموا المهارات الصحية للتعامل مع مشاعر الغضب والإزعاج، التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية كما البالغين. ويقدم الورشة الدكتورة إيمان ممتاز إخصائى تنمية بشرية غدا الإثنين.

المصرى اليوم

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