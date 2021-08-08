المنيا : صرف 45149 طن أسمدة للمزارعين

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أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، صرف 45149 طنا و500 كيلوجرام، أسمدة أزوتية ويوريا، للمزارعين مخصصة للزراعات الصيفية، داخل 9 مراكز من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، خلال الفترة من 19 مارس الماضي حتى الآن.

أكد مدير الزراعة حدوث انفراجة في أزمة الأسمدة الأزوتية لسد احتياجات المزارعين، للمحاصيل الصيفية، بواقع 5 شكائر يوريا، و7 نترات لكل فدان.

وأضاف «رضوان» أنه تم صرف الأسمدة لجميع مراكز المحافظة، لحصول المزارعين على الحصة الثانية من الأسمدة الصيفية، «الأزوتية – اليوريا».