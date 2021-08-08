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21967 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال أسبوع

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21967 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع 21967 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال أسبوع
الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع 7214 تلتها الشرقية بـ3022

21967 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد-19" (21967) مخالفة، وذلك للفترة من 22/ 12/ 1442هـ حتى 28/ 12/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7214)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3022)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2189)، ومنطقة القصيم بـ(2119)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1836)، ومنطقة حائل بـ(1818)، ومنطقة الجوف بـ(1331)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(666)، ومنطقة تبوك بـ(541)، ومنطقة الباحة بـ(334)، ومنطقة جازان بـ(316)، ومنطقة عسير بـ(314)، ومنطقة نجران بـ(267).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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