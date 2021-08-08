تقرير كويتي: السعودية تنجز في 3 دقائق.. ما فشلت به الكويت 25 يوماً

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مدير شركة يروي قصة موظفة أمريكية وعودتها إلى الكويت

رصد تقرير كويتي معاناة عودة الموظفين العالقين إلى الكويت مع إنهاء الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وذلك عبر مقابلة مع مدير تنفيذي لشركة تدير سلسلة من المطاعم، صرح خلالها أن "السعودية تنجز في 3 دقائق.. ما فشلت به الكويت 25 يوماً"، مؤكداً أن قطاع الأعمال والأنشطة يواجه العديد من العوائق رغم الانفتاح وإنهاء الإغلاق.

إجراءات متشددة

ويقول تقرير على موقع صحيفة "الراي" الكويتية: إلى متى ستبقى إجراءات الكويت الأكثر تشدداً وتعقيداً عن غيرها من الدول؟ وإلى متى سيبقى شباب الكويت يدفعون ثمن الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا؟ بل متى سنكون في مقدم الدول التي تواكب التطور وتقدم تسهيلات في سبيل تطوير الأعمال والإنجاز؟

صرخة أطلقها المدير التنفيذي في شركة "بريب لاين" القابضة عيسى بهبهاني الذي يدير سلسلة من المطاعم بكل حزن وأسى للحال التي وصلت إليها العوائق التي مازالت تواجه قطاع الأعمال والأنشطة رغم الانفتاح وإنهاء الإغلاق.

قصة موظفة أمريكية

وقدم "بهبهاني" مثالاً واقعياً لمعاناته في محاولة إحدى موظفاته السفر من أمريكا إلى الكويت من دون نجاح لمدة 25 يوماً بسبب عدم اعتماد شهادة التطعيم، فيما نجحت في اعتماد شهادة اللقاح واستخراج تأشيرة سفر إلى السعودية خلال 3 دقائق فقط.

وقال "بهبهاني" إن "الموظفة كانت موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحملت وثائق تلقيها اللقاح عبر منصة وزارة الصحة في 12 يوليو الماضي، في حين كان موعد رحلتها للعودة إلى الكويت الجمعة 6 أغسطس، أي بعد 25 يوماً، حيث تم ترتيب كل الأمور عبر تطبيق (كويت مسافر) باعتبار أن هذه الفترة كافية لاعتماد شهادة التطعيم".

وأضاف: "حتى تاريخ 6 أغسطس، لم يتم اعتماد شهادة التطعيم، أو تحديث البيانات في تطبيق (مناعة)، وفيما كانت الساعة تشير إلى الخامسة عصراً بتوقيت ميامي، طلبتُ من الموظفة الذهاب إلى المطار من باب الاحتياط قبل موعد الرحلة بخمس ساعات، فقد يكون هناك تغيّر في الإجراءات حيث لم نتلقَ رداً من أي مسؤول، ولكن للأسف تم منعها من صعود الطائرة بسبب عدم تسجيل شهادة تلقي اللقاح".

ويقول "بهبهاني": "ما حدث طبيعي، فالأمور واضحة، عدم اعتماد شهادة التطعيم عبر منصة وزارة الصحة يمنع دخول الكويت"..

ويتساءل "بهبهاني": "ما الحل؟"، ويجيب "كان الحل أن أغيّر الوجهة، ولكن إلى أين؟ كي تكون دولة قريبة من الكويت، مبيناً أنه "وجد رحلة إلى الرياض عن طريق الخطوط القطرية بعد 3 ساعات".

الفرق في الإجراءات

وعن الإجراءات، يوضح "بهبهاني": دخلت موقع (زيارة السعودية VISIT SAUDI ) وكل الإجراءات كانت واضحة وسهلة من دون أي تعقيد، والطلبات هي نفسها من الكويت".

لكن "بهبهاني" لفت إلى الفارق في الإجراءات راصداً بالدقيقة ما حدث على موقع "زيارة السعودية"، بالقول:

* تقديم طلب تأشيرة (فيزا) الساعة 6:26 دقيقة

* الرد بالموافقة الساعة 6:28 دقيقة

* تسجيل شهادتي التطعيم وفحص PCR الساعة 6:57

* الرد بالاعتماد الساعة 6:57 دقيقة

ما الحل؟

وتساءل "بهبهاني": "ما الحل إذا تكررت القصة مع كل الموظفين لدي، الذين يتطلب تطوير عملي وجودهم في الكويت؟ وكيف يمكنني تطوير عملي وافتتاح مطاعمي الجديدة"، موضحاً أن "الحادثة تتعلق بموظف لديه إقامة صالحة، فكيف ستكون الإجراءات لاستقطاب عماله جديدة في المستقبل؟".

وأعرب "بهبهاني" عن أمله في أن "نستفيد من أقرب الدول إلى الكويت في ما يتعلق بوضوح الإجراءات وسهولة الحصول على المعلومة والسرعة في الإنجاز"، مؤكداً أن "كل الإجراءات تمت إلكترونياً من دون الحاجة لأي شخص لتأكيد أو أخذ معلومة، فضلاً عن المساواة في الإجراءات وسرعة التنفيذ فلا يوجد فرق بين مواطن أو خليجي أو مقيم أو زائر".

الوضع الاقتصادي ضاغط

وحسب التقرير، أشار "بهبهاني" إلى أن "الوضع الاقتصادي بات ضاغطاً بشدة على أصحاب الأعمال، فهم غير قادرين على توظيف عمالة جديدة من السوق المحلي في الكويت؛ لعدم وجودها أساساً، ولا يمكنهم استقدام عمالة جديدة من الخارج أيضاً"، مطالباً بـ"تسهيل إجراءات عودة العمالة العالقة في الخارج التي تحمل إقامات صالحة في الكويت، واستكملت تنفيذ المتطلبات الصحية ولكن بسبب الإجراءات المعقدة مازالت عالقة بالخارج".