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498 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات لليوم الثانى في جامعة جنوب الوادى

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498 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات لليوم الثانى في جامعة جنوب الوادى 498 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات لليوم الثانى في جامعة جنوب الوادى

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واصلت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية بقسميها الفنية والموسيقية وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال وكلية التمريض، لليوم الثانى على التوالي.

أشار الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات في اليوم الثاني 498 طالبا وطالبة، حيث أدى اختبارات كلية التربية النوعية 103 طلاب منهم 65 بقسم التربية الفنية و38 بالتربية الموسيقية، في حين بلغ عدد الذين أدوا اختبار القدرات بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال 88 طالبا وطالبة وبلغ عدد الطلاب بكلية التمريض 107، كما تم استكمال الاختبارات لطلاب كلية التربية الرياضية (الخاص بالإعداد البدنى والشخصية والقوام) الذين تقدموا للكلية أمس وعددهم 200 طالب وطالبة.

اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى

المصرى اليوم

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