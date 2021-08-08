المجلس الأعلى للجامعات يتابع إجراء اختبارات القدرات بجامعة الفيوم

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استقبل الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعضاء اللجنة العليا لمتابعة اختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، والمشكَّلة من أ.د سليمان جمعة عوض، رئيس فريق الدعم الفني، والأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، والأستاذة مي جاويش، والأستاذة شيرين محمد، من أعضاء فريق الدعم، بحضور الأستاذ أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، وذلك اليوم الأحد الموافق ٨ /٨/ ٢٠٢١.

وتفقد أ.د محمد سعيد أبوالغار، وأعضاء اللجنة، أعمال إجراء اختبارات القدرات للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بكليات التربية النوعية، بحضور أ.د أحمد فتحي، عميد الكلية، وكلية السياحة والفنادق بحضور أ.د اشرف عبدالمعبود، عميد الكلية، وكذلك كلية التربية الرياضية بحضور أ.د حمدي نور الدين، عميد الكلية، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، بحضور أ.د سحر أحمد شفيق، وكيل الكلية، ووكلاء الكليات، وقامت اللجنة بتقديم الدعم الفني اللازم للكليات، وذلك من واقع المسؤولية المشتركة، وتقديم الملاحظات التي تفيد الصالح العام.

وتمت متابعة أعداد الطلاب المتقدمين لإجراء اختبارات القدرات، بالإضافة إلى إجراءات تقديم الملفات والأوراق الخاصة بالطلاب وتسجيل الاستمارات، وكذلك أعمال الرصد والتصحيح بالكنترول، وعدم حيازة الطلاب على التليفون المحمول أثناء إجراء الاختبارات.