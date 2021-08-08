أخبار عاجلة

الثالث علمي رياضة بالقليوبية.. يذاكر 12 ساعة يوميا ويعشق دراسة البرمجيات والحاسب الآلي -
"إغاثي" الملك يواصل تقديم المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات بالسودان -
لضمان حماية دائمة.. أمريكا قد تعطي جميع الملقحين جرعة ثالثة -
"هيئة الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت في المملكة -
الهيئة الملكية بينبع توقّع عددًا من العقود الاستثمارية -
مجلس الوزراء السعودي يصدر 9 قرارات برئاسة خادم الحرمين الشريفين -
الثانية علمي علوم من الإسكندرية: «نفسي أكون طبيبة مشهورة» -
يحيى الفخراني: اعتذرت عن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» في البداية -
"تطوير مكة" تبحث أبرز الممكنات للفرص الاستثمارية بالقنفذة -
الأحد المقبل.. عودة المعلمين إلى مدارسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المجلس الأعلى للجامعات يتابع إجراء اختبارات القدرات بجامعة الفيوم

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعضاء اللجنة العليا لمتابعة اختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، والمشكَّلة من أ.د سليمان جمعة عوض، رئيس فريق الدعم الفني، والأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، والأستاذة مي جاويش، والأستاذة محمد، من أعضاء فريق الدعم، بحضور الأستاذ أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، وذلك اليوم الأحد الموافق ٨ /٨/ ٢٠٢١.

وتفقد أ.د محمد سعيد أبوالغار، وأعضاء اللجنة، أعمال إجراء اختبارات القدرات للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بكليات التربية النوعية، بحضور أ.د أحمد فتحي، عميد الكلية، وكلية السياحة والفنادق بحضور أ.د اشرف عبدالمعبود، عميد الكلية، وكذلك كلية التربية الرياضية بحضور أ.د حمدي نور الدين، عميد الكلية، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، بحضور أ.د سحر أحمد شفيق، وكيل الكلية، ووكلاء الكليات، وقامت اللجنة بتقديم الدعم الفني اللازم للكليات، وذلك من واقع المسؤولية المشتركة، وتقديم الملاحظات التي تفيد الصالح العام.

وتمت متابعة أعداد الطلاب المتقدمين لإجراء اختبارات القدرات، بالإضافة إلى إجراءات تقديم الملفات والأوراق الخاصة بالطلاب وتسجيل الاستمارات، وكذلك أعمال الرصد والتصحيح بالكنترول، وعدم حيازة الطلاب على التليفون المحمول أثناء إجراء الاختبارات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انهيار الفنانة شيرين خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز

انهيار الفنانة شيرين خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز

كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى

عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى