وزيرة التجارة تتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي بالأقصر
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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الأحد، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بضرورة التوسع في إقامة المجمعات الصناعة المتكاملة، وخاصةً تلك التي تخدم المشروعات الصغير والمتوسطة في كل محافظات الجمهورية في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق قاعدة صناعية واسعة للصناعات الصغيرة للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تقديم كل التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.
جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظة الأقصر والتي تفقدت خلالها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي الصناعية، ورافق الوزيرة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم، سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.
وقالت وزيرة التجارة إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى إنشاء 17 مجمع صناعي في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وباجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه، مشيرةً إلى ان الوزارة حرصت على تقديم تيسيرات غير مسبوقة في المجمعات التي يتم طرحها أمام المستثمرين شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرًا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.
وأوضحت جامع أنه تم الانتهاء من انشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة (غذائي، هندسي، كيماوي، ملابس جاهزة ومفروشات، مواد بناء) بإجمالي تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه، ويتيح حوالي 5700 فرصة عمل، ويضم المجمع 206 وحدات منها 146 وحدة بمساحة 432 متر مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع، مشيرةً إلى أن المجمع تم طرحه أمام المستثمرين خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم تخصيص بعض الوحدات وجاري حاليًا استكمال عملية التخصيص واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها.