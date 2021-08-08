وزيرة التجارة تتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي بالأقصر  

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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الأحد، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بضرورة التوسع في إقامة المجمعات الصناعة المتكاملة، وخاصةً تلك التي تخدم المشروعات الصغير والمتوسطة في كل محافظات الجمهورية في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق قاعدة صناعية واسعة للصناعات الصغيرة للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تقديم كل التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظة الأقصر والتي تفقدت خلالها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي الصناعية، ورافق الوزيرة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم، سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وزيرة التجارة والصناعة بالاقصر

وقالت وزيرة التجارة إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى إنشاء 17 مجمع صناعي في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وباجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه، مشيرةً إلى ان الوزارة حرصت على تقديم تيسيرات غير مسبوقة في المجمعات التي يتم طرحها أمام المستثمرين شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرًا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.

وزيرة التجارة والصناعة بالاقصر

وزيرة التجارة والصناعة بالاقصر

وأوضحت جامع أنه تم الانتهاء من انشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة (غذائي، هندسي، كيماوي، ملابس جاهزة ومفروشات، مواد بناء) بإجمالي تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه، ويتيح حوالي 5700 فرصة عمل، ويضم المجمع 206 وحدات منها 146 وحدة بمساحة 432 متر مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع، مشيرةً إلى أن المجمع تم طرحه أمام المستثمرين خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم تخصيص بعض الوحدات وجاري حاليًا استكمال عملية التخصيص واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها.