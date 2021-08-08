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تموين المنيا : ضبط 13 محلا مخالفا للأوكازيون الصيفي

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تموين المنيا : ضبط 13 محلا مخالفا للأوكازيون الصيفي تموين المنيا : ضبط 13 محلا مخالفا للأوكازيون الصيفي

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ضبط فريق الرقابة التموينية، بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، في المنيا، 13 محلا مخالفا لقرار وزير الخاص بالأوكازيون الصيفي، لم تحصل على تصاريح، وجرى تحرير محاضر مخالفهم لها، وإحالتها للنيابة العامة.

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم ضبط 13 محلا مخالفا للقرارات المنظمة للأوكازيون الصيفي، منها 6 يوم السبت، و7 اليوم الأحد، حيث تم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة للتصرف.

أكد «يوسف»، فحص وقبول 26 طلبا لمحلات راغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي بمدينة المنيا.

المصرى اليوم

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