محمد حسان: «الإخوان فشلوا في الحكم.. وأي جماعة تستحل دماء الشرطة والجيش منحرفة»

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قال الشيخ محمد حسان إن «أي جماعة استحلت الدماء باسم الدين هي جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة الرسول»، موضحًا أن «جماعة الإخوان فشلت في الحكم، وأنه تمنى لو تنازلوا عنه اقتداء بالحسن بن على حين تنازل عن الخلافة».

وأضاف خلال جلسة محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، اليوم الأحد: «الإخوان رفعوا شعار الشرعية أو الدماء بمجرد اصطدامهم مع مؤسسات الدولة، والجماعات التي تستحل دماء الشرطة والجيش تعد منحرفة عن سنة الرسول، والإخوان لم يستطيعوا الانتقال من فكر الجماعة إلى حكم الدولة»، موضحًا أنه كان يتمنى أن يترك الإخوان الحكم حقنًا للدماء.

وتابع: «داعش رأس الخوارج وفكرهم منحرف ومخالف للإسلام، أما تنظيم القاعدة فحصر الحق فيهم وحكم على الحكومات العربية بالكفر».