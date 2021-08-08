أخبار عاجلة

الثالث علمي رياضة بالقليوبية.. يذاكر 12 ساعة يوميا ويعشق دراسة البرمجيات والحاسب الآلي -
"إغاثي" الملك يواصل تقديم المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات بالسودان -
لضمان حماية دائمة.. أمريكا قد تعطي جميع الملقحين جرعة ثالثة -
"هيئة الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت في المملكة -
الهيئة الملكية بينبع توقّع عددًا من العقود الاستثمارية -
مجلس الوزراء السعودي يصدر 9 قرارات برئاسة خادم الحرمين الشريفين -
الثانية علمي علوم من الإسكندرية: «نفسي أكون طبيبة مشهورة» -
يحيى الفخراني: اعتذرت عن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» في البداية -
"تطوير مكة" تبحث أبرز الممكنات للفرص الاستثمارية بالقنفذة -
الأحد المقبل.. عودة المعلمين إلى مدارسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فى اليوم الثانى لاختبارات القدرات.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد كلية الإعلام

Print
فى اليوم الثانى لاختبارات القدرات.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد كلية الإعلام فى اليوم الثانى لاختبارات القدرات.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد كلية الإعلام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جولته التفقدية لسير اختبارات القدرات بكليات الجامعة وقام بتفقد اختبارات القدرات بكلية الإعلام يرافقه الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عبدالجواد سعيد عميد الكلية.

وتفقد مبارك لجان الاختبارات التى بدأت من الأمس، وتابع مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحماية من وتوزيع الطلاب على مسافات بينية واستخدام وسائل الحماية اللازمة وتواجد طاقم طبى مجهز في حالة حدوث أي طوارئ.

استطلع مبارك آراء الطلاب في مستوى الاختبارات الذي يستهدف اختبار قدراتهم المعرفية في مجال الإعلام والمعلومات العامة في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، وأكد أن التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للتيسير عليهم، ويجب على الطلاب الراغبين التسجيل من خلال الرابط :http://tansik.egypt.gov.eg ويتم تسهيل كافة الإجراءات لتأديهم الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة، مشيرا إلى تجهيز صالة مخصصة بمبنى المدرجات بالجامعة لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم إلكترونيا.

أشاد رئيس الجامعة بالتنظيم بالكلية لإجراء الاختبارات، وتطبيقهم الإجراءات اللازمة بصورة منظمة، مشيدا بمشاركة طلاب اتحاد الكلية في التنظيم ومساعدة الطلاب وتوجيههم لأماكن الاختبارات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات