فى اليوم الثانى لاختبارات القدرات.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد كلية الإعلام

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تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جولته التفقدية لسير اختبارات القدرات بكليات الجامعة وقام بتفقد اختبارات القدرات بكلية الإعلام يرافقه الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عبدالجواد سعيد عميد الكلية.

وتفقد مبارك لجان الاختبارات التى بدأت من الأمس، وتابع مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا وتوزيع الطلاب على مسافات بينية واستخدام وسائل الحماية اللازمة وتواجد طاقم طبى مجهز في حالة حدوث أي طوارئ.

استطلع مبارك آراء الطلاب في مستوى الاختبارات الذي يستهدف اختبار قدراتهم المعرفية في مجال الإعلام والمعلومات العامة في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، وأكد أن التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للتيسير عليهم، ويجب على الطلاب الراغبين التسجيل من خلال الرابط :http://tansik.egypt.gov.eg ويتم تسهيل كافة الإجراءات لتأديهم الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة، مشيرا إلى تجهيز صالة مخصصة بمبنى المدرجات بالجامعة لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم إلكترونيا.

أشاد رئيس الجامعة بالتنظيم بالكلية لإجراء الاختبارات، وتطبيقهم الإجراءات اللازمة بصورة منظمة، مشيدا بمشاركة طلاب اتحاد الكلية في التنظيم ومساعدة الطلاب وتوجيههم لأماكن الاختبارات.