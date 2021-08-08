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تصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفي بـ كورونا من العاملين في القطاع الصحي

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السعودية تصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفي بـ كورونا من العاملين في القطاع الصحي تصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفي بـ كورونا من العاملين في القطاع الصحي

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بدأت السلطات ، اليوم الأحد، صرف مبلغ 500 ألف ريال، لكل من هو مشمول بقرار التعويض، على أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء السعودي، الذي يقضي بالتعويض على أسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن توفوا في مواجهة هذه الجائحة في المملكة.

من جانبه، أشار وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، إلى «أن البدء بصرف المبالغ لأسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، يأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، وامتدادا لما توليه الرشيدة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين، ومنهم منسوبو القطاع الصحي«.

ثمن وزير الصحة «ما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، وتفان وإخلاص في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا، وفي مقدمتهم من ضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم«.

وأكد توفيق بن فوزان الربيعة أن «القطاعات الصحية في المملكة بذلت جهودا كبيرة لاحتواء الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية، فيما رصدت الدولة ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي«.

المصرى اليوم

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