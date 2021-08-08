أخبار عاجلة

الثالث علمي رياضة بالقليوبية.. يذاكر 12 ساعة يوميا ويعشق دراسة البرمجيات والحاسب الآلي -
"إغاثي" الملك يواصل تقديم المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات بالسودان -
لضمان حماية دائمة.. أمريكا قد تعطي جميع الملقحين جرعة ثالثة -
"هيئة الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت في المملكة -
الهيئة الملكية بينبع توقّع عددًا من العقود الاستثمارية -
مجلس الوزراء السعودي يصدر 9 قرارات برئاسة خادم الحرمين الشريفين -
الثانية علمي علوم من الإسكندرية: «نفسي أكون طبيبة مشهورة» -
يحيى الفخراني: اعتذرت عن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» في البداية -
"تطوير مكة" تبحث أبرز الممكنات للفرص الاستثمارية بالقنفذة -
الأحد المقبل.. عودة المعلمين إلى مدارسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

لحظة بكاء ميسي خلال مؤتمر وداع برشلونة

Print
مواضيع متعلقة
هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN

هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN

سمكة الأسد تهدد الحياة البحرية.. والحل قد يكون في لذة طعمها

سمكة الأسد تهدد الحياة البحرية.. والحل قد يكون في لذة طعمها

المتحدث باسم طالبان لشبكتنا: سنشكل حكومة إسلامية شاملة.. والأمن أولويتنا

المتحدث باسم طالبان لشبكتنا: سنشكل حكومة إسلامية شاملة.. والأمن أولويتنا

شاهد كيف تعامل مقاتلو طالبان مع مراسلتنا

شاهد كيف تعامل مقاتلو طالبان مع مراسلتنا