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الثالث علمي رياضة بالقليوبية.. يذاكر 12 ساعة يوميا ويعشق دراسة البرمجيات والحاسب الآلي
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:03 مساءً
"إغاثي" الملك يواصل تقديم المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات بالسودان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:55 مساءً
لضمان حماية دائمة.. أمريكا قد تعطي جميع الملقحين جرعة ثالثة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:55 مساءً
"هيئة الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت في المملكة
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:55 مساءً
الهيئة الملكية بينبع توقّع عددًا من العقود الاستثمارية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:55 مساءً
مجلس الوزراء السعودي يصدر 9 قرارات برئاسة خادم الحرمين الشريفين
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:53 مساءً
الثانية علمي علوم من الإسكندرية: «نفسي أكون طبيبة مشهورة»
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:49 مساءً
يحيى الفخراني: اعتذرت عن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» في البداية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:49 مساءً
"تطوير مكة" تبحث أبرز الممكنات للفرص الاستثمارية بالقنفذة
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:41 مساءً
الأحد المقبل.. عودة المعلمين إلى مدارسهم
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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لحظة بكاء ميسي خلال مؤتمر وداع برشلونة
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cnn arabic
الأحد 08 أغسطس 2021 03:14 مساءً
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