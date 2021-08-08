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نساء جنوب السودان يتعرضن لـ«الانتهاكات» منذ الانفصال.. والعنف الجنسي «سلاح حرب»

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نساء جنوب السودان يتعرضن لـ«الانتهاكات» منذ الانفصال.. والعنف الجنسي «سلاح حرب» نساء جنوب السودان يتعرضن لـ«الانتهاكات» منذ الانفصال.. والعنف الجنسي «سلاح حرب»

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تتعرض النساء في جنوب السودان لكثير من الانتهاكات الحقوقية، ما يجعل الطريق أمام حقها في المساواة طويلا ومليئا بالتحديات في الدولة التي تعد «الأصغر عمرا» في العالم كله التي احتفلت بالذكرى العاشرة لاستقلالها.

وقالت صحيفة «لا كروا» الفرنسية في تقرير، اليوم، إن الكنائس والمساجد في جنوب السودان تؤيد مشاركة النساء في الحياة العامة والوصول إلى المناصب القيادية، وذلك وفقا لبرنامج قوامه خمس سنوات تموله هولندا لتعزيز دور المرأة وتمكينها في جنوب السودان. وأكد التقرير أن 4 فقط من بين كل 10 نساء يستطعن القراءة مقارنة بالرجال والذين تزيد النسبة إلى 6 من بين كل 10 أشخاص. ولفت إلى اللجوء إلى العنف الجنسي في تلك الدولة «الحبيسة» كسلاح حرب، وعلى الرغم من أن اتقافية السلام التي أبرمت في 2018، إلا أن الصراعات الطائفية تستمر في عدة أقاليم.

تعتبر المبادرة الهولندية لتعزيز المرأة الجنوب سودانية جزء من برنامج شابات من أجل الوعي، حيث تمول وزارة الشؤون الخارجية هذا البرنامج، لتحسين أساليب القيادة لـ17540 شابة للانضمام في نشاط جماعي والتمرس على عملية اتخاذ القرار في المجال العام والخاص والمدني، وجرى عقد ورشة عمل افتتاحية في جوبا عاصمة هذه الدولة الوليدة، في الفترة ما بين 7 إلى 8 يوليو وذلك لتعزيز حقوق المرأة، وتعيش النساء في جنوب السودان أوضاعا متدهورة منذ الإعلان الرسمى للانفصال عن دولة الشمال في 9 يوليه عام 2011.

المصرى اليوم

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