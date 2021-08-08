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بكاء مستمر لـ دنيا وإيمي سمير غانم في وداع دلال عبد العزيز

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بكاء مستمر لـ دنيا وإيمي سمير غانم في وداع دلال عبد العزيز بكاء مستمر لـ دنيا وإيمي سمير غانم في وداع دلال عبد العزيز

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انتهت الفناناتان دنيا وإيمي سمير غانم من تلقى واجب العزاء في والدتهما الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، حيث لم تتوقف الفناناتان عن البكاء خلال مراسم تشييع جثمان والدتهما ودفنها، وتلقي العزاء فيها من المشاركين في حضور جنازتها ودفنها بمقابر العائلة.

وكانت دنيا وإيمي سمير غانم قد حرصتا على مرافقة جثمان والدتهما ووداعها داخل سيارة نقل الموتى التي حملت جثمان دلال عبدالعزيز من مستشفى زايد التخصصي إلى مسجد المشير طنطاوي حيث أقيمت صلاة الجنازة على الراحلة عقب صلاة الظهر اليوم، ورافقاناها حتى دفنها بمقابر العائلة، بصحبة زوجيهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

وحرصت «دنيا» و«إيمي» على قراءة القرآن وتوزيع الأدعية والمصاحف على الحاضرين كصدقة على روح والدتهما.

وشارك عدد كبير من زملاء دلال عبدالعزيز في الوسط الفني في حضور جنازتها وتقديم واجب العزاء لأسرتها منهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانين إلهام شاهين ووفاء عامر ونبيلة عبيد وهنا الزاهد ودينا الشربيني ونهال عنبر وسمير صبري ورشوان توفيق وشريف منير ونرمين الفقي ومنير مكرم وميرفت أمين.

ودفنت الفنانة دلال عبدالعزيز قبل قليل في مقابر العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل الفنان سمير غانم الذي توفي في 20 مايو الماضي عن 84 عاما بمضاعفات ، وبعده بـ75 يوما توفت الفنانة دلال عبدالعزيز إثر تليف في الرئة، حيث وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي طوال الأشهر الثلاث الماضية، ومنذ نقلها للمستشفى في 30 إبريل الماضي.

المصرى اليوم

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