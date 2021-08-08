الأوقاف تخصص 62 مليون جنيه لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وسداد ديون الغارمات

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اجتمع د محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ود.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف للتنسيق فيما بينهما ومناقشة بروتوكول التعاون المشترك بشأن دعم صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة (عطاء)، بحضور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن، وأمينة طراف، معاون وزيرة التضامن، والمهندس سمير الشال، الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، والشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل الوزارة لشؤون البر، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يأتى اللقاء في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاهتمام بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وسداد ديون الغارمات، استكمالًا للتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي. وفي بداية اللقاء رحب وزير الأوقاف بوزيرة التضامن والوفد المرافق لها، موجهًا لها الشكر على الزيارة وعلى التعاون الدائم بين وزارتي الأوقاف والتضامن، مبينًا أن وزارتي الأوقاف والتضامن تتعاونان معًا في خدمة المجتمع؛ ومن أهمها مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، الذي حقق هذا العام أعلى عائد بمبلغ 142 مليون جنيه، تم ترجمتها إلى 1453 طنًا، يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تخصيص الأوقاف مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من عوائد الأوقاف، لصندوق «عطاء» لذوي الاحتياجات الخاصة، و(12) مليون جنيه منها عشرة ملايين جنيه لصندوق «يسر» لسداد ديون الغارمات، ومليوني جنيه أخرى لسداد ديون الغارمات بصورة عاجلة. وجار التنسيق لتوفير 500 جهاز كمبيوتر (برايل) للطلاب الجامعيين من ذوي الإعاقة البصرية بتمويل من وزارة الأوقاف، وكذلك الإسهام في فرش عدد من شقق الأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه وزير الأوقاف بسرعة صرف (300) مجموعة من إصدارات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير لبيوت المغتربين وكبار السن. كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين في عدد من البرامج التوعوية المشتركة بمشاركة الأئمة والواعظات مع الرائدات الريفيات.

اجتماع وزيرا الأوقاف والتضامن الاجتماعى بمقر وزارة الأوقاف

اجتماع وزيرا الأوقاف والتضامن الاجتماعى بمقر وزارة الأوقاف

اجتماع وزيرا الأوقاف والتضامن الاجتماعى بمقر وزارة الأوقاف

اجتماع وزيرا الأوقاف والتضامن الاجتماعى بمقر وزارة الأوقاف

اجتماع وزيرا الأوقاف والتضامن الاجتماعى بمقر وزارة الأوقاف