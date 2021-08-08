محافظ بورسعيد يشيد بالعاملين في الديوان العام

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أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بالعاملين بديوان عام محافظة بورسعيد، بصفة خاصة العاملين بإدرات الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة والطوارىء، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، ومركز شبكات المرافق، ومركز المتغيرات المكانية والجيومكانية، وكذلك إدارة الموارد البشرية بالديوان العام، لظهورهم بصورة مشرفة خلال زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة بورسعيد أمس السبت.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بمديرى إدارات الديوان العام، لتوجيه الشكر لهم على الجهد المبذول والالتزام والعمل الجماعى الذي يظهر بورسعيد بصورة حضارية أمام زائريها.

أكد محافظ بورسعيد، أنها هذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها العاملين بالديوان العام بصورة مشرفة، وكافة الوزراء والجهات المعنيين دائما يشيدون بمنظومة العمل داخل الديوان العام والإمكانات المادية والبشرية ويثقون دائما في قدرات الشباب الذين كان لهم دورآ كبيرآ في الطفرة التنموية والحضارية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا وتنفيذ كبرى المشروعات، لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية أشاد أمس بشباب المحافظة ومشاركتهم الفعالة في العمل الإدارى بالديوان العام وإنجاز المهمام الصعبة، بالإضافة إلى الالتزام والعمل الجماعى الذي يعكس حب الوطن والرغبة في تقديم أفضل عمل للمحافظة.

ووجه المحافظ، مديرى إدارات الديوان العام بالاستمرار في التقدم والتطوير في أسلوب العمل ليكونوا النموذج الأول بما يحقق صورة مشرفة لمحافظة بورسعيد، التي تخطو نحو التنمية المستدامة في كافة المجالات.