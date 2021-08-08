مؤسسة البحث العلمي تعلن عن مراكز الفائزين بجوائزها

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ما هو بيت الشعر الذي قتل صاحبه، ومن هو صاحب اصعب بيت شعر عربي؟ هذا حوار حقيقي وليس مشهدا سينمائيا

هذا حوار حدث بالفعل ما بين اطفال لا يزيد عمر الواحد منهم عن 18 عاما، لكنهم تباروا فيا بينهم خلال ساعات الانتظار، تمهيدا لمقابلات شخصية مع لجان تحكيم المشروع الوطنى للقراءة والذي تنظمه مؤسسة البحث العلمى الاماراتية، واختتمت فعالياتها اليوم الاحد، بعد يومين من اللقاءات الشخصية مع 44 متسابقا فائزا نجحوا في الوصول على التصفيات النهائية بعد رحلة من المنافسة طوال عام ونصف.

القصة بدات من اعلان مؤسسة البحث العلمى الاماراتيه عن اطلاقها للمشروع الوطنى للقراءة في مصر، العام الماضي ولمدة 10 اعوام، بأهداف محددة وتتسق مع رؤيـة مصر 2030، ويتوافـق مع أجندة وزارات الـتربيـــة والتـعليــم والتـعليــم العـالــي والثـقافـــة والتضامن والشباب والرياضة ورؤيــة الأزهــر الشــريف ورسالته، وهى نشر المعرفة ودعم الكتاب، والحفاظ على اللغة العربية، وتشجيع الطلاب على القراء، وإحداث نهضة في القراءة، وجعل منها أولوية لدى جميع فئات المجتمع، وتنمية الحسّ الوطني والشعور بالانتماء للقيم الوطنية والإنسانية، حيث رصدت 200 مليون جنيه خلال فترة المشروع.

المشروع الذي تقدم له 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والجامعات، وهم يمثلون 11.5% من اعداد طلبة المدارس والمعاهد الازهرية وطلبة الجامعات والمعلمين،

بالاضافة إلى المعلمين والمؤسسات التنويرية، يتنافسون للحصول على لقب «الطالب المثقف» و«القارئ الماسي»، و«المعلم المثقف» و«المؤسسة التنويرية»، والتى يحصل فيها صاحب المركز الاول على مليون جنيه، فيما يحصل باقي الفائزون على مبالغ مالية تصل إلى 50 الف جنيه بالاضافة إلى زيارة اكبر مكتبة في العالم.

التصفيات التي تمت على مدار يومين، كان نصيب الاطفال، من طلاب المدارس في اليوم الاول، حيث تم عمل مقابلات شخصية ل20 طالبا، اعلنت ادارة المشروع عن ترتيب 17 منهم، بداية من الفائز الرابع وحتى العشرون، فيما يتم الاعلان عن ترتيب الثلاثة الاوائل في الاحتفال الرسمي في شهر سبتمبر المقبل، وهم ملك محمد شعبان، من محافظة الفيوم، ونور عمر طالبة الصف الثانى الثانوى الازهرى، من القاهرة، معاذ سي نويين، من القاهرة.

فيما يتنافس 24 قارئا من طلاب الجامعات والمعلمين في الفوز بالالقاب ،والجوائز المالية التي تبلغ اجمالى قيمتها في الدورة الاولى 20 مليون جنيه، فيما لا تزال ادارة المشروع في اجراءات تقييم المؤسسات المشاركة في البعد الرابع من ابعاد المشروع وهو «المؤسسة التنويرية».

ورغم تأثير جائحة كورونا على الدورة الاولى للمشروع الوطنى للقراءة، حيث انطلقت مؤسسة البحث العلمى بالتعاون مع شركاء استراتيجين، وهم وزارتى التربية التعليم والتعليم العالى والأزهر الشريف، إلا ان المشاركة فاقت التوقعات، حيث نجح 3.5 مليون قارئ في التسجيل في المسابقة، من كل المحافظات المصرية.

وخلال عام كامل من التنافس، الذي بدأ بمرحلة التنافس داخل المدرسة الواحدة، ثم التنافس في نفس الادارة التعليمية، ثم على مستوى المحافظة، وصولا للتنافس على مستوى الجمهورية، فقد نجح 44 قارئا في الوصول إلى التصفيات النهائية، الامر الذي دفع المؤسسة إلى اعتماد اسماء 4 فائزين مكررين اضافة عن ال40 فائز المقررين ليصبح الفائزون 44 فائزا من 20 محافظة.

ووفقا للاحصائيات الرقمية والتحليلات البيانية، بلغ عدد المرشحين في المرحلة الاولى للتصفيات 850 طالبا وطالبة ومعلما من أنحاء جمهورية مصر العربية، بمؤسساتها التعليمية المختلفة من مراحل التعليم الأساسي وحتى الجامعي، بالإضافة إلى عدد 14 مؤسسة من المؤسسات التنويرية المشاركة.

وقد اعلنت ادارة المشروع عن ترتيب اسماء الفائزين في بعد «الطالب المثقف»، والتى تشتمل 4 فئات، وهم الفئة الأولى: وتشمل الصفين الأول والثاني الابتدائيين، وفاز فيها خمسة من الطلبة من الصف الثاني الابتدائي من محافظات (القاهرة والوادي الجديد والفيوم والإسكندرية ودمياط)، للفائز الأول منهم جائزة قدرها نصف مليون جنيه.

اما الفئة الثانية: وتشمل الصفوف من الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي، وفاز فيها خمسة من الطلبة أيضا ثلاثة من الصف السادس وطالب من الصف الخامس وطالب من الصف الرابع من محافظات (جنوب سيناء وقنا والإسكندرية وكفر الشيخ وأسوان)، للفائز الأول منهم جائزة قدرها نصف مليون جنيه.

الفئة الثالثة: وتشمل الصفوف من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي، وفاز فيها خمسة من الطلبة كلهم من الصف التاسع من محافظات (الإسكندرية وبني سويف والدقهلية وسوهاج وأسوان)، للفائز الأول منهم جائزة قدرها نصف مليون جنيه.

الفئة الرابعة: وتشمل الصفوف من الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي، وفاز فيها خمسة طلاب، اثنان منهم من الصف الثالث الثانوي واثنان من الصف الثاني الثانوي وطالب من الصف الأول الثانوي، من محافظات، (الدقهلية وكفر الشيخ والقاهرة والقليوبية والمنيا)، للفائز الأول منهم جائزة قدرها نصف مليون جنيه.

فيما يحصل الفائز بلقب «الطالب المثقف» على مليون جنيه، ويتم الاعلان عن اسمه في الحفل الختامى، في شهر سبتمبر المقبل، كما سيعلن خلاله عن انطلاق الدورة الثانية من المشروع، ليحتضن ملايين أخرى من القراء والكتب والإنجازات والأفكار لنصل معاً إلى نسبة مائة في المائة عبر الأعوام القادمة.

الدكتور هشام سنجارى، مدير المشروع الوطنى للقراءة في مصر، يقول ان المشروع الذي استهدف طلاب ومعلمو مصر، بدا من المدارس، حيث يوجد منسقين للمشروع في كل المدارسين، وهم اخصاء المكتبات والمعلمين، الذين تواصلوا مع الطلاب، وشجعوهم على المشاركة، ثم تم عمل منافسات بين طلاب المدرسة الواحدة، لاختيار 3 طالب يمثلون الفئات العمرية المختلفة، ثم يلي ذلك مسابقة بين المدارس لاختيار الطلاب الافضل على مستوى الادارة التعليمية ثم التنافس على مستوى المحافظة، والتى تم فيها اختيار 5 متنافسين في ال 4 فئات تعليمية.

ولفت إلى انه بالنسبة لطلاب الجامعات، فقد تمت بنفس المنهجية، حيث تم عمل مسابقات تنافسية بين الطلاب في الكليات ثم الجامعة ثم على مستوى جامعات مصر، حيث نجح 11 طالب في الفوز بالمشروع، يحصل الطالب الماسي على مليون جنيه، فيما تتفاوت جوائز باقي المراكز وصولا إلى 100 الف جنيه.

واضاف، انه تم التنافس بين طلاب 27 محافظة، ونجح 44 فائزا في الفوز في المسابقة، وان المرحلة الاخيرة التي تمت على مدار يومي 7 و8 اغسطس كان يتم ترتيب مراكز الفوز

واكد ان المشروع استهدف للمرة الاولى، «المعلم المثقف»، حيث نجح 13 معلم للفوز في المشروع، بالاضافة إلى المؤسسة التنويرية الداعمة للقراءة حيث تقدم فيها 14 مؤسسة ويجري حاليا تقييمهم.

وقال ان المشروع يهدف إلى تشجيع طلاب مصر ومعلميها على القراءة، لافتا إلى ان المشروع شهد اقبالا غير متوقعا، وكانت المنافسات فيه قوية وحميدة، فجميع من شارك، قرأ 30 كتابا باللغة العربية .

واكد انه لم يكن هناك شروط حول اسماء الكتب، أو نوعها، فقد يكون كتابا مثروءا أو الكترونيا

وقال ان ابنائنا الفائزين هم سفراءنا فيما بعد للمشروع، ولن تتوقف علاقتنا بهم بعد الفوز، كما ان من لم يتمكن من الوصول للتصفيات النهائية، يمكن له المشاركة في الدورات المقبلة ونتمنى ان نجد ال24 مليون طالب مصري مشارك في المسابقة.