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ضبط مصنع تعبئة بوتاجاز يتلاعب في الأوزان بالمنيا

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ضبط مصنع تعبئة بوتاجاز يتلاعب في الأوزان بالمنيا ضبط مصنع تعبئة بوتاجاز يتلاعب في الأوزان بالمنيا

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استجابة لشكاوى المواطنين، ضد التلاعب في أوزان أسطوانات البوتاجاز في المنيا، ضبط فريق الرقابة بالمنيا، مصنع لتعبئة البوتاجاز يقوم بالتلاعب في الأوزان.

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بأنه استجابة لشكاوي المواطنين، بشأن التلاعب في أوزان أسطوانات البوتاجاز، تم المرور على محطات ومصانع الغاز والمواد البترولية وجرى ضبط المخالفات في أحد مصانع تتمثل في إنتاج وتعبئة أسطوانات صغيرة لأغراض منزلية ناقصة الوزن 450 جراما، وإنتاج وتعبئة بوتاجاز كبيرة للأغراض التجارية ناقصة الوزن 875 جراما في الأسطوانة الواحدة، بالإضافة إلى عدم انتظام القيد والتسجيل بسجل حركة المواد البترولية ونموذج 21 بترول الخاص بالمحطة، وعدم احتفاظ المحطة بسجل المرور والزيارات الخاصة وساعة التفتيش.

تم تحرير محضر بمركز شرطة المنيا، وإحالة المحضر للنيابة العامة للاطلاع والتصرف.

المصرى اليوم

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