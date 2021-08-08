إعلان نتائج تنسيق طلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الأهلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، حول إعلان نتائج تنسيق طلاب الشهادات المعادلة الذين استوفوا متطلبات التقدم للجامعات الأهلية الأربعة (العلمين الدولية، الجلالة، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة) حتى 3 أغسطس، ويمكن للطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني:

https://admission.egypt-hub.edu.eg/

لمعرفة نتيجة ترشيحهم والإرشادات والتعليمات اللازمة لاستكمال قيدهم بالجامعات التي رشحوا لها.

ولا يزال الباب مفتوحا لطلاب الشهادات المعادلة لاستكمال أوراقهم ودخول الاختبارات في نفس المواعيد المحددة لطلاب الثانوية العامة وهي أيام 11، 18، 25 أغسطس.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجامعات الأهلية تقدم رافدًا جديدا لفرص التعليم العالي في مصر، وتخفف الضغط على الجامعات الحكومية، ويمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي في مصر، وهي جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميز تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية في المحافظات المختلفة التي أنشئت بها.

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة أن برامج الجامعات الأهلية تتسم بالحداثة والمعاصرة، حيث تقدم جامعة الملك سلمان الدولية ٥٦ برنامجًا أكاديميًا في 16 مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية: بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر (العلوم الأساسية، الصيدلة، الزراعات الصحراوية، العلوم الإدارية والأعمال، الطب البيطري، علوم المجتمع)، وفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ ويشمل مجالات (السياحة والضيافة، هندسة العمارة، الفنون والتصميم، اللغات التطبيقية)، وفرع الجامعة بمدينة الطور ويشمل مجالات (الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية).

كما يشمل كل مجال أكاديمي بجامعة الملك سلمان الدولية العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل: (الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيك، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيو تكنولوجي، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان).

وأضاف المتحدث الرسمى أن جامعة الجلالة تقدم عددًا من المجالات الأكاديمية، تشمل (علوم التمريض، الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، العلوم الصيدلية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، العلوم الهندسية، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الإنتاج الإعلامي، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، العلوم الاجتماعية والإنسانية).

وتشمل برامج جامعة الجلالة للعام الأكاديمي 2021/2022: (علوم التمريض: «تمريض الطوارئ، تمريض الإدمان، تمريض القبالة، تمريض حديثي الولادة»، الطب والجراحة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، نظم معلومات الأعمال، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الميكاترونيك، هندسة المواد والتصنيع، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، أفلام التحريك، العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، تكنولوجيا التأهيل الوظيفي، الإنتاج التليفزيوني، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسب: «الأنظمة المضمنة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، حوسبة عالية الأداء، أمن أجهزة الكمبيوتر»، علوم الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب: «تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات»، المعلوماتية الطبية، الاقتصاد والعلوم السياسية).

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن جامعة العلمين الدولية تقدم عدداً من المجالات الأكاديمية وهي علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية، الأعمال، الفنون والتصميم، الدراسات القانونية الدولية، الصيدلة، طب الأسنان، الصحة العامة، كما ستضم مجالات الطب، الإعلام والاتصال، العلوم الأساسية، السياحة والضيافة).

كما تطرح جامعة العلمين الدولية للعام الأكاديمي ٢٠٢١-٢٠٢٢ برامج الهندسة وتشمل تخصصات «الميكاترونيات، الهندسة الطبية الحيوية، إدارة الإنشاءات، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، البترول والغاز، علوم وهندسة الحاسبات وتشمل علوم الحاسب وعلوم الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسب وهندسة الذكاء الاصطناعي وتقدم داخل برامج علوم وهندسة الحاسب تخصصات متميزة منها تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، برامج الأعمال وتشمل المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، برنامج الدراسات القانونية الدولية، برامج الفنون والتصميم وتشمل تخصصات»التصميم الداخلي، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم الموضة، تصميم الجرافيك والرسوم المتحركة، برامج القطاع الطبي وتشمل طب الأسنان، الصيدلة، كما تطرح الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة وهو مجال متفرد يشمل تخصصات «الصحة العامة العالمي، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية». وتضم جامعة العلمين الدولية كليات: (الأعمال، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الدراسات العليا، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض).

وأوضح المتحدث الرسمى أن الدراسة بجامعة المنصورة الجديدة ستبدأ هذا العام وتشمل: (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا). وتشمل برامج الجامعة مجال الأعمال ويضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، ومجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية)، ومجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية)، ومجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، ومجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعي)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، ومجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، ومجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة (pharm D).