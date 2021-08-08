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رفع 8180 طن قمامة ومخلفات بالشرقية خلال شهر يوليو الماضي

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رفع 8180 طن قمامة ومخلفات بالشرقية خلال شهر يوليو الماضي رفع 8180 طن قمامة ومخلفات بالشرقية خلال شهر يوليو الماضي

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قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، برفع 8180 طن قمامة ومخلفات من مراكز ههيا وفاقوس والإبراهيمية، ومصنع القمامة بالغار بمركز الزقازيق، ومدينة القنايات خلال شهر يوليو الماضى، بواقع 429 نقلة خلال 27 يوم عمل، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والمظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، أن الوحدة قامت برفع 2400 طن قمامة ومخلفات مبانى وناتج تطهير، بواقع 123 نقلة من مركز ههيا، حيث تم رفع 1100 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمدينة ههيا، ورفع 1300 طن مخلفات مبانى وناتج تطهير الترع من طريق البحر، بالإضافة لرفع 4260 طن قمامة من النقطة الوسيطة بمدينة فاقوس بواقع 213 نقلة، فضلاً عن رفع 1080 طن قمامة من مصنع القمامة بالغار بواقع 54 نقلة، وكذلك تم رفع 60 طن قمامة من مدينة الإبراهيمية، ورفع 780 طن قمامة من النقطة الوسيطة بمدينة القنايات بواقع 36 نقلة، وذلك لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة بإستخدام 11 معدة .

كما قامت وحدة التدخل السريع بردم أرض الموقف الجديد بمركز بلبيس، بـ 4500 طن رمال بواقع 225 نقلة، وقامت الوحدة بعمل الصيانة الدورية للمدفن الصحي بالخطارة، عن طريق تغطية الخلية بـ 2640 طن رمال وتسوية المطالع لمنع حدوث الإشتعال الذاتى بالخلية.

وأكد محافظ الشرقية استمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة، للوقاية من المستجد كوفيد- 19، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.

المصرى اليوم

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