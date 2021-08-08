وزيرة التجارة والصناعة تعقد لقاء موسع مع مستثمري محافظة الأقصر

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أكدت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن محافظة الأقصر تمتلك إمكانات ومقومات كبيرة في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، وهو الامر الذي يسهم في تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة، لافتةً إلى ان هناك فرص كبيرة للتوسع في الاستثمار الصناعي وإقامة العديد من المشروعات القائمة على الخامات والمنتجات المتوافرة بالمحافظة بشكل متوازٍ مع تنمية النشاط السياحي التي تتمتع بها الأقصر لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمستثمرى محافظة الاقصر وذلك في اطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد والتى شملت محافظتى قنا والاقصر، وقد شارك في اللقاء الذي نظمه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء/ محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب/ محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، واعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الاقصر، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والسيد/ حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر.
وقالت إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى حريصة على تحقيق التنمية الشاملة في كافة المحافظات وذلك في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة ان تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر يمثل اولوية هامة ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية، منوهةً إلى ان دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع وبصفة دورية مع كافة اجهزة الحكومة الخطط والاجراءات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت جامع إلى أن الأقصر لديها ايضا إمكانات كبيرة ومتنوعة في قطاع الحاصلات الزراعية، وهو ما يؤهلها للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي لهذه الحاصلات، لافتةً إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتي التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وقد استمعت الوزيرة لبعض التحديات التي تواجه مستثمرى المحافظة وبصفة خاصة ما يتعلق باستكمال المرافق بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، وتيسير اجراءات اصدار التراخيص وكذا مساعدة المستثمرين في تسويق منتجاتهم.
وفى هذا الاطار أعطت جامع توجيهات لمسئولى مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمساعدة كافة المستثمرين الراغبين في المشاركة في المعارض المحلية والخارجية من ابناء الاقصر، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم في السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية.
ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر ان المحافظة تسعى جاهدة لتعظيم مواردها من خلال زيادة معدلات الاستثمار في العديد من القطاعات الانتاجية، إلى جانب قطاع السياحة حيث تعد المحافظة احد اهم المحافظات السياحية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كبير بين المحافظة وكافة الوزارات لمواجهة أي تحديات تواجة عملية الاستثمار بالمحافظة، الامر الذي يسهم في تعزيز حركة الاستثمار في كافة مدن المحافظة.
كما اشار اللواء / محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة تنفذ خطة شاملة لتأهيل وترفيق منطقة البغدداى الصناعية، حيث تم توصيل المياه للمنطقة وجارى استكمال الكهرباء والصرف والاتصالات بتكلفة بلغت حتى الان 206 مليون جنيه، وسيتم ضخ 40 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال كافة المرافق بالمنطقة.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى ان الهيئة بصدد دراسة مقترح مستثمرى الاقصر بشأن تخصيص منطقة صناعية جديدة بمدينة أرمنت على مساحة تصل إلى 1011 فدان، وتحديد الانشطة التي تتناسب مع المنطقة والفرص المتاحة امام المستثمرين.