وزيرة التجارة والصناعة تعقد لقاء موسع مع مستثمري محافظة الأقصر

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أكدت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن محافظة الأقصر تمتلك إمكانات ومقومات كبيرة في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، وهو الامر الذي يسهم في تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة، لافتةً إلى ان هناك فرص كبيرة للتوسع في الاستثمار الصناعي وإقامة العديد من المشروعات القائمة على الخامات والمنتجات المتوافرة بالمحافظة بشكل متوازٍ مع تنمية النشاط السياحي التي تتمتع بها الأقصر لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمستثمرى محافظة الاقصر وذلك في اطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد والتى شملت محافظتى قنا والاقصر، وقد شارك في اللقاء الذي نظمه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء/ محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب/ محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، واعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الاقصر، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والسيد/ حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر.

وقالت إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى حريصة على تحقيق التنمية الشاملة في كافة المحافظات وذلك في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة ان تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر يمثل اولوية هامة ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية، منوهةً إلى ان دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع وبصفة دورية مع كافة اجهزة الحكومة الخطط والاجراءات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت جامع إلى أن الأقصر لديها ايضا إمكانات كبيرة ومتنوعة في قطاع الحاصلات الزراعية، وهو ما يؤهلها للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي لهذه الحاصلات، لافتةً إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتي التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وقد استمعت الوزيرة لبعض التحديات التي تواجه مستثمرى المحافظة وبصفة خاصة ما يتعلق باستكمال المرافق بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، وتيسير اجراءات اصدار التراخيص وكذا مساعدة المستثمرين في تسويق منتجاتهم.

وفى هذا الاطار أعطت جامع توجيهات لمسئولى مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمساعدة كافة المستثمرين الراغبين في المشاركة في المعارض المحلية والخارجية من ابناء الاقصر، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم في السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر ان المحافظة تسعى جاهدة لتعظيم مواردها من خلال زيادة معدلات الاستثمار في العديد من القطاعات الانتاجية، إلى جانب قطاع السياحة حيث تعد المحافظة احد اهم المحافظات السياحية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كبير بين المحافظة وكافة الوزارات لمواجهة أي تحديات تواجة عملية الاستثمار بالمحافظة، الامر الذي يسهم في تعزيز حركة الاستثمار في كافة مدن المحافظة.

كما اشار اللواء / محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة تنفذ خطة شاملة لتأهيل وترفيق منطقة البغدداى الصناعية، حيث تم توصيل المياه للمنطقة وجارى استكمال الكهرباء والصرف والاتصالات بتكلفة بلغت حتى الان 206 مليون جنيه، وسيتم ضخ 40 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال كافة المرافق بالمنطقة.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى ان الهيئة بصدد دراسة مقترح مستثمرى الاقصر بشأن تخصيص منطقة صناعية جديدة بمدينة أرمنت على مساحة تصل إلى 1011 فدان، وتحديد الانشطة التي تتناسب مع المنطقة والفرص المتاحة امام المستثمرين.