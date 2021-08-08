أروى محمود جاءت من قوص للفوز بلقب «الطالب المثقف»

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اروى محمود محمد عبدالكريم، طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، اعلنت ادارة المشروع الوطنى للقراءة عن فوزها ف ضمن 44 قارئا فائزا.

وقالت اروى إنها جاءت من مدينة قوص بمحافظة قنا، لتشترك في المشروع الوطنى للقراءة وكانت تتمنى ان تحصل على المركز الاول والفوز بلقب «الطالب المثقف».

وعن مشاركتها في المسابقة تقول انه خلال تواجدها بالمدرسة، طلبت منها اخصائية المكتبة ان تشترك في مسابقة المشروع الوطنى للقراءة، بسبب حبها للقراءة وتواجدها الدائم بالمكتبة، وبالفعل اشتركت.

وعن حبها للقراءة قالت اروى إنها قرأت أكثر من 30 كتابا، منها «اولاد وبنات بلدنا»، وحقيبة كبيرة من الهموم وكن صديقا للاشجار، مؤكدة انها تحب قراءة كتب التاريخ والجغرافيا والدين، وان والديها اول من شجعاها على حب القراءة.

تؤكد اروى انها اشتركت في اكثر من مسابقة لتصل إلى التصفيات النهائية، إلا ان التصفيات على مستوى الجمهورية كان الاصعب بسبب وجود عدد كبير جدا من الطلاب وان الاسئلة التي وجهت لها كان منها اسم الكتاب والمؤلف ودار النشر وما استفادتها من القصة .