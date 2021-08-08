وزيرة الصحة تستقبل السفير الياباني لدى مصر لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي

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وزيرة الصحة تستقبل السفير الياباني لدى لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي

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استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، السفير الياباني لدى «نوكي ماساكي» لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي خلال التصدي لجائحة ، وذلك اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، واللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور كريم رأفت مدير الإدارة العامة للمنح والقروض بالوزارة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شهدت توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني لدعم مصر ب 12 جهاز أشعة مقطعيىة و5 مولدات كهربائية سيتم توزيعها على المستشفيات حسب الاحتياج وذلك لدعم جهود الدولة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث وقع الاتفاقية كل من اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، وسكرتير ثان سفارة اليابان بالقاهرة «يوشيمورا يؤيتشيرو».

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر للحكومة اليابانية لدعم القطاع الصحي في مصر، حيث أكدت قوة العلاقات بين مصر واليابان وتقديم الدعم المستمر، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول إرسال خبراء من اليابان لتدريب الفرق الطبية في المستشفيات على أجهزة الأشعة المقطعية وتبادل الخبرات مع الجانب المصري.

وأضاف مجاهد أن الاجتماع تناول خطة الدولة المصرية في إنتاج لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى أهمية تعدد وتنوع مصادر اللقاحات، لافتًا إلى أنه تم بحث سبل دعم اليابان مصر لتوفير لقاحات فيروس كورونا عن طريق مرفق «كوفاكس».

ومن جانبه أبدى السفير الياباني لدى مصر استعداد بلاده التام لدعم مصر في القطاع الصحي خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشيدًا بالمنظومة التي تطبقها مصر لتسجيل المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا والتي تسمح بتسجيل المقيمين على أرض مصر من غير المصريين لتلقي اللقاح، كما أكد تقديم كافة سبل الدعم لتمويل اللوجيستيات الخاصة بحفظ اللقاحات في مصر وذلك عن طريق منظمة اليونسيف، مشيرًا إلى مواصلة تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، وتقديم المساعدات من خلال المنظمات الدولية.

وزيرة الصحة تستقبل السفير الياباني لدى مصر لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي
وزيرة الصحة تستقبل السفير الياباني لدى مصر لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي
وزيرة الصحة تستقبل السفير الياباني لدى مصر لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي
وزيرة الصحة تستقبل السفير الياباني لدى مصر لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي
وزيرة الصحة تستقبل السفير الياباني لدى مصر لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي
وزيرة الصحة تستقبل السفير الياباني لدى مصر لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي
وزيرة الصحة تستقبل السفير الياباني لدى مصر لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي

المصرى اليوم

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