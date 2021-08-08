نور بعد ترشحها للفوز بالمليون جنيه: «الكتاب حياتي»

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نور عمر، بنت مصرية تحلم بأن تكون مترجمة يابانية، تنقل العلوم والثقافة من العرب إلى اليابان والعكس، لانها كلما قرأت في الكتب تعرفت على عظمة العلوم العربية وتاريخها.

نور التي ترشحت للفوز بالمليون جنيه، من بين 3 مرشحين، في المشروع الوطني للقراءة والذى تنظمة مؤسسة البحث العملى «مصر- دبي»، طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، تقول انها بدأت القراءة منذ الصف الثالث الابتدائي، وانها تمكنت من قراءة الكثير من الكتب، فهى تؤمن بأنه «عندما تقرأ 10 كتب تظن نفسك فيلسوفا، وعندما تصل للكتاب ال100 تظن انك تعرف الكثير، لكن عندما تصل إلى الكتاب ال1000 تدرك مدى جهلك».

تؤكد نور 17 عاما، انها لا تعرف عدد الكتب التي قرأتها، لكنها قرات في مجالات متعددة منها قراءة كتب السيرة والمسرح والفلسفة والكيمياء وعلم الانسجة، والتاريخ والروايات، لكنها لا تفضلها، فالروايات قراءات نفسية وليست قراءة جادة، وتؤكد انها تقرأ كل ما تصل اليه ايديها، فلو وجت ورقة على الارض تقرأها، ولو كانت هناك كتابة على الحائط لن تتوقف حتى تنتهى منها، فالقراءة حياة بالنسبة لها.

تقول ان حب والديها للقراءة والكتابة، ونقاشهم القانونى الدائم حول المرافعات القضائية بسبب عملها محاميان، زاد من حبها للقراءة خاصة مع دعم عائلتها لها مثل جدتها التي تخصص لها مصروف شهري لشراء الكتب، رغم انها تري ضرورة ان تركز على المواد المدرسية بشكل اكبر، لكنها تؤكد لى دائما ان «مال العلم مال مخلوف»، فهو غذا للعقل والروح.

الجدير بالذكر ان ادارة المشروع الوطنى للقراءة، اعلنت اليوم عن اسماء الفائزين بالمراكز من الرابع وحتى العشرون، فيما تعلن عن اسماء الفائزين الثلاثة الاوائل في الحفل الرسمي للجائزة في شهر سبتمبر المقبل.

نور التي تتحدث بالعربية الفصحى، تحب القاء الشعر، وتلعب الملاكمة، تؤكد ان الوصول للكتب امرا سهلا، فهى موجودة بالمكتبات العامة، ومكتبة المدرسة.

تقول نور، انه رغم زيادة عدد المواد الازهرية التعليمية إلا انها كانت سببا في حب القراءة، فعندما تدرس قصيدة لشاعر فانها كانت تبحث عنه وتتعرف على باقي ابداعاته، بمساعدة والدها ووالدتها، وهو ما يجعلها ملمة بكل ما تدرسه، لافتة إلى ان شغفها بالقراءة جعلها لا تتوقف عند علم محدد.

وعن اصعب بيت شعر قرأته كان قصيدة للاعشي تقول«فدا لبنى ذهل بن شيبان ناقتى وراكبها يوم اللقاء.. وقلت هم ضربوا بالحنو حنو قراقر مقدمة الهامرز حتى تولت».

وعن اسماء الكتب التي شاركت بها في المسابقة قالت «شاركت بكتاب»لماذا تفشل الامم«، ورواية ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور، ومبادئ الفلسفة، وسيرة محمد على كلاي.

تؤكد نور التي تلعب الملاكمة انها تتعلم الملاكمة كلعبة للدفاع عن النفس، وليس احتراف الملاكمة، لكنها تتابعها وتتدرب عليها مع والدها وفى مركز شباب الجزيرة، إلا ان حبها الاكبر للكتب، فهى تفرح بشراء كتاب جديد اكثر من فرحتها بشراء فستان أو حذاء جديد.

وتوضح نور، ان للكتاب المطبوع سحره الخاص، رغم حرصها على قراءة الكتب الالكترونية، لكنها لا تفضلها لكونها مجهدة للعين، لافتة إلى انها تقرأ طوال الوقت، والوقت الوحيد الذي لا تقرأ فيه هو وقت نومها.