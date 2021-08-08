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محافظ بورسعيد يُعلن بدء أعمال التطوير الموسعة بمحور ٢٣ ديسمبر

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن البدء في تنفيذ أعمال تطوير محور ٢٣ ديسمبر الرابط بين أحياء الزهور والضواحى والمناخ، ليكون على غرار أعمال تطوير شارع محمد على وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة وبما يحقق أفضل مظهر حضارى لمدينة بورسعيد.

وأوضح «المحافظ» أن خطة تطوير محور ٢٣ ديسمبر تشمل إعادة رصف ورفع كفاءة الشارع وتخطيط الشارع، ووضع الإشارات المرورية، والمسطحات الخضراء المتنوعة، وإقامة أعمدة ديكورية بطولى الشارع، بالإضافة لدهان واجهات العمارات السكنية بالشارع بلون موحد الواقعة في نطاق الشارع، كما يتضمن التطوير إقامة ميادين جمالية على أعلى مستوى، وتوفير أماكن خاصة بعبور المشاة بالإضافة إلى البرجولات والمقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير قطاع الطرق في كافة الأحياء، لتحقيق السيولة والانسيابية في حركة المواطنين والسيارات ولمواكبة أعمال التنمية التي تسير في كل اتجاه.

كما أكد «اللواء عادل الغضبان» أنه سيتم إنشاء (٢) سوق نموذجى بنهاية شارع ٢٣ ديسمبر، إحداهما باتجاه حى الضواحى والآخر باتجاه حى الزهور، ليشمل كافة الباعة الجائلين المتواجدين بشارع ٢٣ ديسمبر، للقضاء على العشوائية والاشغالات بنطاق الشارع وإحداث طفرة حضارية تليق التنمية التي تشهدها بورسعيد.

وأشار «محافظ بورسعيد» أن كافة أحياء المحافظة تشهد أعمال تطوير للطرق على التوازى وبنفس المستوى، بما يحقق سبل الراحة لمواطنى بورسعيد ويقضى على مشكلات الطرق الغير ممهدة والاذدحام والتكدس، لافتا أنه تم تطوير العديد من الطرق بأحياء الضواحى والعرب والشرق والمناخ والجنوب بالإضافة إلى البدء في خطة موسعة لتطوير الطرق والميادين بحى الزهور والتى بدأت بتطوير شارع محمد سرحان، لتحقيق منظومة نقل وطرق على أعلى مستوى بمدينة بورسعيد تواكب قطار التنمية الذي يسير في كافة الاتجاهاتمحافظ بورسعيد يعلن: بدء أعمال التطوير الموسعة بمحور ٢٣ ديسمبر

محافظ بورسعيد يعلن بدء أعمال التطوير الموسعة بمحور ٢٣ ديسمبر
محافظ بورسعيد يعلن بدء أعمال التطوير الموسعة بمحور ٢٣ ديسمبر

المصرى اليوم

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