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مها أحمد تغيب عن جنازة دلال عبدالعزيز: «مش قادره أصلب ضهرى وأنزلك»

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مها أحمد تغيب عن جنازة دلال عبدالعزيز: «مش قادره أصلب ضهرى وأنزلك» مها أحمد تغيب عن جنازة دلال عبدالعزيز: «مش قادره أصلب ضهرى وأنزلك»

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غابت الفنانة مها أحمد عن مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ظهر اليوم، ونشرت صورة تجمهن معًا عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام.

وعلقت عليها قائلة:«على عيني ياحبيبتي كان نفسي آجى واودعك انتى اكيد عارفه ميمنعنيش عنك إلا الشديد القوى، مش قادره اصلب ضهرى وانزلك بس انتى اكتر اخت وام بتحسى باللى حواليكى بينا شغل وكنتى ونعم النجمة الطيبة الانسانة اللى بتهتمى باللى حواليكى عمرك محسستينى أنك نجمة العمل أنك نمبر وان».

وأضافت: «طول الوقت متواضعه طيبه وحنيه مشفتهاش مع حد كان ليا الشرف والفخر انى وقفت واشتغلت تحت رعايتك اما على مستوى الإنسانيات والعيش والملح والعشره مش هنسى آخر مكالمه منك وانتى بتسالى عليا وعلى ولادى، كنتى ونعم الفنانه الأستاذه النجمه الأخت الأم الصدر الحنين لكل الناس بحبك الوداع ياحبيبتى إلى لقاء أكيد هناك أحسن مع صاحبتك الغاليه اللي متتخيرش عنك ومع حبيب عمرك حبيب الملايين الوداع يانعمه ياأم رشوانه ياأجمل ام وأحن أخت».

المصرى اليوم

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