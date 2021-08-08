تعليم الحدود الشمالية يعلن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

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لن يُقبل أي اعتراض خارج نظام نور أو بعد انتهاء الفترة المحددة

دشن مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

‏ويمكن الاستعلام عن النقل بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في نظام نور، كما يمكن للمعلمين والمعلمات التقدم بطلب تظلم إلكتروني على نتيجة حركة النقل الداخلي في برنامج نور، اعتباراً من اليوم الأحد 29-12-1442هـ وحتى نهاية يوم السبت 6-1-1442هـ، ولن يُقبل أي اعتراض خارج نظام نور أو بعد انتهاء الفترة المحددة للاعتراض.

وبلغت نسبة نقل المعلمين 29% والمعلمات 21.5%.