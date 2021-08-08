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هل التهمهم "ديكسي"؟ .. البحث عن 5 أمريكيين فُقدوا في حرائق كاليفورنيا

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هل التهمهم "ديكسي"؟ .. البحث عن 5 أمريكيين فُقدوا في حرائق كاليفورنيا هل التهمهم "ديكسي"؟ .. البحث عن 5 أمريكيين فُقدوا في حرائق كاليفورنيا
احتواء 21% من النيران .. والسكان يشاركون في مكافحتها

هل التهمهم

يبحث رجال الإنقاذ عن خمسة أشخاص على الأقل فُقدوا في الحريق المدمر "ديكسي"، الذي يستعر حالياً في الغرب الأمريكي وواصل تقدمه السريع.

ودمر "ديكسي"، وهو ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا، هذا الأسبوع متاجر ومنازل في مدينة غرينفيل الصغيرة وفي بلدة كانيوندام.

وأوضح مكتب مأمور مقاطعة بلوماس، أنّ هناك خمسة أشخاص على الأقل يُعتبرون في عداد المفقودين في غرينفيل، البحث عنهم جار.

وأشار إلى العثور على خمسة أشخاص آخرين كان فقِد أثرهم أيضًا في وقت سابق.

من جهتها، بينت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا على موقعها الإلكتروني أنه جرى احتواء الحريق بنسبه 21 في المئة فقط، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأتى الحريق على 180 ألفاً و782 هكتارًا في أربع مقاطعات حتى الآن، منذ اندلاعه منتصف يوليو (تموز).

على الرغم من الأوامر المتكررة بإخلاء المنازل التي أطلقتها السلطات، أصر بعض السكان على مكافحة الحريق بأنفسهم بدلاً من أن يهتم غرباء بسلامتهم.

ويطلب رجال إنفاذ القانون من أي مقيم أسماء أقربائه ليتم إخطاره في حال لقوا حتفهم في الحريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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