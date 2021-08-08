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جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي

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جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي
أكدت أهمية الالتزام بمراحل التأكيد حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم

جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول ‏للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلة البكالوريوس من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة .
وأوضحت الجامعة أن تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ 1443هـ حتى يوم الأحد القادم الموافق 7/ 1/ 1443هـ, مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول؛ حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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