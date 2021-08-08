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قال النائب محمد على عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التنسيق بين الوزارات يشهد تعاونا كبير، ولم تعد الحكومة تعمل بنظام الجزر المنعزلة وهي خطوة تحسب للمهندس مصطفي مدبولي .
وأكد عبدالحميد، في بيان أصدره، اليوم، ان مقر مجلس الوزراء شهد منذ عدة ايام توقيع بروتكول تعاون بين هيئة الاوقاف المصرية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،ومحافظة كفر الشيخ، بشأن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب (Creativa) بمحافظة كفر الشيخ مما يدل على التنسيق الحكومي الذي يعود على المواطن بالنفع .
وأشار إلى ان انشاء مركز مصر الرقمية سيساهم في تأسيس شركات ناشئة من شباب المحافظة لتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية وتنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ وخريجي جامعتها، وإعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن إعادة تأهيل المباني الأثرية
وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بدور وزارة الاوقاف في بروتكول التعاون مشيدا بجهود الدكتور مختار جمعة في تعظيم موارد هيئة الاوقاف وتحويلها إلى هيئة اقتصادية عملاقة، تمثل رافد مهم من روافد الاقتصاد المصري .
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن وزارة الاوقاف حققت الشهر الماضي اعلي عائد في تاريخها بقيمة ١٠٠ مليون جنيه، وأن تلك الانجازات التي تحققت بسبب جهود المهندس علاء عبدالعزيز رئيس الهيئة، والذي نجح في تطبيق توجيهات وزير الاوقاف فيما يخص عملية الحوكمة وضبط شئونها المالية والإدارية،
وأشاد النائب، باهتمام الدولة بشئون الوقف، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة بشأن الحفاظ على الوقف وحسن استثماره، وأن تكون جميع تعاملاته بالقيمة السوقية العادلة، لتحقيق شروط الواقفين بضوابطها الشرعية والقانونية.
كان وزير الأوقاف اكد خلال توقيع بروتكول التعاون أن الوزارة تولي اهتماماً كبيرا من خلال الهيئة العامة للأوقاف المصرية بترميم المباني الآثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراث الاسلامي للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة، لافتأً إلى أن إرادة هيئة الأوقاف المصرية قد تلاقت مع إرادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الغرض متمثلاً في تحويل قصر الملك فؤاد والمسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية إلى مركز مصر الرقمية للتدريب والابداع.