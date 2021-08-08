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برلماني : قضت على «الجزر المنعزلة» وهيئة الأوقاف تحولت إلى كيان اقتصادي

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برلماني :الحكومة قضت على «الجزر المنعزلة» وهيئة الأوقاف تحولت إلى كيان اقتصادي برلماني : قضت على «الجزر المنعزلة» وهيئة الأوقاف تحولت إلى كيان اقتصادي

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قال النائب محمد على عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التنسيق بين الوزارات يشهد تعاونا كبير، ولم تعد تعمل بنظام الجزر المنعزلة وهي خطوة تحسب للمهندس مصطفي مدبولي .

وأكد عبدالحميد، في بيان أصدره، اليوم، ان مقر مجلس الوزراء شهد منذ عدة ايام توقيع بروتكول تعاون بين هيئة الاوقاف المصرية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،ومحافظة كفر الشيخ، بشأن إنشاء مركز الرقمية للإبداع والتدريب (Creativa) بمحافظة كفر الشيخ مما يدل على التنسيق الحكومي الذي يعود على المواطن بالنفع .

وأشار إلى ان انشاء مركز مصر الرقمية سيساهم في تأسيس شركات ناشئة من شباب المحافظة لتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية وتنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ وخريجي جامعتها، وإعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن إعادة تأهيل المباني الأثرية

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بدور وزارة الاوقاف في بروتكول التعاون مشيدا بجهود الدكتور مختار جمعة في تعظيم موارد هيئة الاوقاف وتحويلها إلى هيئة اقتصادية عملاقة، تمثل رافد مهم من روافد الاقتصاد المصري .

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن وزارة الاوقاف حققت الشهر الماضي اعلي عائد في تاريخها بقيمة ١٠٠ مليون جنيه، وأن تلك الانجازات التي تحققت بسبب جهود المهندس علاء عبدالعزيز رئيس الهيئة، والذي نجح في تطبيق توجيهات وزير الاوقاف فيما يخص عملية الحوكمة وضبط شئونها المالية والإدارية،

وأشاد النائب، باهتمام الدولة بشئون الوقف، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح الدائمة بشأن الحفاظ على الوقف وحسن استثماره، وأن تكون جميع تعاملاته بالقيمة السوقية العادلة، لتحقيق شروط الواقفين بضوابطها الشرعية والقانونية.

كان وزير الأوقاف اكد خلال توقيع بروتكول التعاون أن الوزارة تولي اهتماماً كبيرا من خلال الهيئة العامة للأوقاف المصرية بترميم المباني الآثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراث الاسلامي للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة، لافتأً إلى أن إرادة هيئة الأوقاف المصرية قد تلاقت مع إرادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الغرض متمثلاً في تحويل قصر الملك فؤاد والمسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية إلى مركز مصر الرقمية للتدريب والابداع.

المصرى اليوم

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