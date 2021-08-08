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كشف تقرير لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب عن اجمالى اعمال وتوصيات اللجنة خلال دور الانعقاد، عن انها عقدت خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانی عدد 38 اجتماعا بإجمالي عدد ساعات 79، ناقشت خلالها الموضوعات المتعلقة بخطة عملها، وأجرت خلالها لقاءات مع كل من، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزير الزراعة، وزیر التموين، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزيرة البيئة، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير قطاع الأعمال العام، رئيس المجلس القومى للمرأة، محافظ القاهرة، محافظ الجيزة، محافظ القليوبية وعدد كبير من ممثلى الجهات الحكومية والهيئات المختلفة .

وانتهت اللجنة في اجتماعاتها إلى توجيه 63 توصية إلى الحكومة، تم الرد على 48 توصية منها، ولفتت اللجنة إلى ان الجهات التي أرسلت الرد على توصيات اللجنة هي وزارة الزراعة،و جهاز تنمية المشروعات، وهيئة الاستثمار، والمجلس القومي للمرأة،و هيئة التنمية الصناعية، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة البيئة،و وزارة التنمية المحلية، ووزارة التعليم العالي، أما الجهات التي لم ترسل الرد هي وزارة الإسكان، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء