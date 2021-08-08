«البيئة»: تسليم محافظة الوادي الجديد المدفن الصحي بالخارجة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت وزارة البيئة، الأحد، المدفن الصحي بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والذي تم إعداده تحت إشراف وزارة البيئة (جهاز تنظيم إدارة المخلفات)، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الوادي الجديد والهيئة العربية للتصنيع، طبقًا للمواصفات المعتمدة من قبل استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا يأتي في إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك طبقًا لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم 202 لسنة 2020، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وفي ظل العمل التشاركي بين الوزارات الفاعلة.

ويأتي هذا ضمن فعاليات البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة والمعني بتطوير البنية التحتية، ويتضمن (غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات، وإنشاء مدافن صحية أمنة للتخلص الآمن من المخلفات).

وشهدت الأيام السابقة تسليم 2 محطة وسيطة ثابتة بمعداتها بمناطق يوسف الصديق بمحافظة الفيوم وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، كما سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم مدفنين آخرين لمحافظة الوادي الجديد بالداخلة والفرافرة.